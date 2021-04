Kantonshauptstadt vernachlässigt – Liestal will den vierten IC-Halt Eine Untersuchung belegt: Der halbstündliche Halt der Intercityzüge von Basel nach Bern in Liestal ist fahrplantechnisch auch in Zukunft machbar und von grossem Nutzen. Daniel Wahl

Vierspurig, aber weniger Intercity-Stopps: Das SBB-Ausbauprogramm in Liestal ist letztlich widersprüchlich. Foto: SBB

Etwas will dem Stadtpräsidenten der Baselbieter Hauptstadt, Daniel Spinnler, nicht in den Kopf: Da investieren die SBB im Zuge des Vierspurausbaus in den Standort Liestal rund eine Milliarde Franken, bauen aber nach Beendigung im Ausbauschritt 2035 das Intercity-Angebot ab: Nach Jahren von «Lärm und Dreck», wie es Spinnler ausdrückt, werden zwei Intercityzüge nach Bern und Luzern an Liestal vorbeirasen, ohne die Türen zu öffnen; zwei weitere Intercitys stoppen zwar, biegen aber vor Olten, ohne den Bahnhof anzupeilen, direkt nach Zürich ab. Die wichtige direkte Verbindung nach Bern wird nur noch stündlich möglich sein.