Tunnel unter der Ergolz – Liestal will den «Schandfleck» A22 weghaben Es könnte zwar noch 30 Jahre dauern, bis ein Ersatz für die Umfahrung von Liestal Tatsache wird. Doch schon heute wird diskutiert, ob die Strasse in den Schleifenberg gehört oder unter die Ergolz. Daniel Aenishänslin

Die A22 durchschneidet das Siedlungsgebiet von Liestal und soll deshalb dereinst durch einen Tunnel am Schleifenberg oder, wie nun vorgeschlagen, unter der Ergolz verlaufen. Foto: Dominik Plüss

Liestal träumt. Und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Liestal träumt von einer A22, die das Siedlungsgebiet nicht mehr durchschneidet. Schon länger ist die Rede von einem Schleifenbergtunnel. Die Interpellation von Daniel Schwörer (FDP) regt nun an, statt des Schleifenbergtunnels eine Variante zu prüfen, die unterirdisch dem Flussbett der Ergolz folgt. «Wo ein Wille ist, ist auch ein Ergolztunnelweg», sagte Schwörer am Mittwoch im Einwohnerrat.

Schwörer geht in seiner Interpellation davon aus, dass seine Variante sowohl die Kosten als auch die Planungs- und Bauzeit um mindestens ein Drittel geringer ausfallen lässt – die genauen Kosten für den angedachten Schleifenbergtunnel sind allerdings noch nicht bekannt. In der von Schwörer vorgeschlagenen Variante würde die Tunnelstrecke kürzer, und es würden keine Tunnelzufahrten durch bebautes Gebiet nötig. Damit entfielen der Erwerb oder gar die Enteignung von bebauten Privatgrundstücken in den Gebieten Weideli und Heidenloch.