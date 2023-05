Bilanz 2022 – Liestal verzeichnet «schwarze Null», gibt aber keine Entwarnung Wider Erwarten verzeichnet Liestal auch für 2022 kein Defizit. Eigentlich rechnete das Stedtli mit einem Minus von rund 4,7 Millionen Franken. Simon Erlanger

Liestal verzeichnet zum zweiten Mal in Folge schwarze Zahlen. Trotzdem will man weiter auf einen Sparkurs einschwenken. Foto. Archiv Tamedia/Dominik Plüss

Liestal meldet eine ausgeglichene Bilanz. Wie schon im Vorjahr schliesse die Rechnung 2022 mit einem Erfolg von exakt «0» Franken ab, so Stadtpräsident Daniel Spinnler und Stadtverwalter Marcel Meichtry in einer Mitteilung des Stadtrats an die Medien. Der im Jahr 2022 erwirtschaftete Ertrag betrage 50,4 Millionen Franken. Bei einem Aufwand von 49,8 Millionen resultiere ein leicht positives Ergebnis in der Höhe von 600’000 Franken. Da dieser Überschuss aber in die finanzpolitische Reserve fliesse, werde der Erfolg der Bilanz mit null ausgewiesen.



Eigentlich war ja für 2022 ein substanzielles Defizit von 4,7 Millionen Franken budgetiert worden. Dass es nicht so weit gekommen sei, sei auf dieselben Faktoren wie bereits im Jahr 2021 zurückführen. Erneut hätten sich die Wirtschaft und damit auch die Steuereinnahmen besser entwickelt als erwartet. Auch seien die Liestaler Sozialhilfekosten wiederum gesunken, und zwar um rund 2,1 Millionen Franken.

Mehrkosten bei Kesb und Asylwesen

Allerdings überschritten die Kosten für die Führung von Kesb-Mandaten den budgetierten Betrag um rund 500’000 Franken, da zusätzliche Massnahmen und Mandate anfielen. Auch im Asylbereich erhöhten sich die Kosten gegenüber dem Budget um rund 300’000 Franken. Diese Mehrkosten seien aber durch Bundesbeiträge an Flüchtende aus der Ukraine und durch sogenannte Statuswechsel aufgefangen worden.

Verschuldung steigt

Trotz der guten Bilanz gibt der Liestaler Stadtrat keine Entwarnung. So liege der Steuerfuss im Stedtli mit 65% weiterhin deutlich über dem Kantonsdurchschnitt von 59%. Zudem wird mit einer Selbstfinanzierung von 3,6 Millionen Franken der angestrebte Zielwert von 6 Millionen erneut verpasst. Damit könne Liestal die anstehenden Nettoinvestitionen in der Höhe von 6,2 Millionen Franken nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Somit steige die Verschuldung an, zurzeit um 230’000 Franken auf 55,3 Millionen.

Der Stadtrat halte daher weiterhin an der Umsetzung der Massnahmen der Aufgabenüberprüfung fest, um den Finanzhaushalt in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen. Dennoch sollen zukunftsweisende Projekte, wie etwa die Masterplanung Rheinstrasse, vorangetrieben werden.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.