Autobahn soll tauchen – Liestal und Lausen wollen sich von der A22 befreien Eine politisch breit abgestützte Interessengemeinschaft macht sich für eine neue Führung der Autobahn 22 stark. Es soll wohnlicher werden zwischen Liestal und Lausen. Daniel Aenishänslin

Wollen etwas in Gang bringen: Peter Aerni, Urs Kaufmann, Daniel Spinnler, Sandra Sollberger, Thomas Noack, Thomas Eugster und Daniel Muri (von links nach rechts). Die «IG A22 unter den Boden» ist politisch breit abgestützt. Foto: Lucia Hunziker

Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) nennt sie «ein Problem, das mittlerweile zur Normalität geworden ist»: die Umfahrung Liestal der A22. Nun macht sich eine Interessengemeinschaft dafür stark, dass die A22 hier unter den Boden kommt, die «IG A22 unter den Boden». Spinnler ist Teil von ihr und blickt in die Zukunft: «Es wird ein langfristiges Projekt, das wir jetzt starten müssen, damit wir in 30 bis 40 Jahren so weit sind.»