Vorschlag der Stadt – Liestal soll einen Stadtpark erhalten – dank neuer Tiefgarage Liestal, die Post, die First Site Invest und wohl auch der Kanton planen gemeinsame Sache zu machen: Dank einem Parkhaus soll ein attraktiver Stadtpark entstehen. Daniel Aenishänslin

Heute ist die Allee am Orisbach ein grosser Parkplatz. Foto: Dominik Plüss

«So eine Chance kommt nicht wieder», ist Stadtrat Daniel Muri (parteilos) überzeugt. Und sie sei eine gute, diese Chance. Weil praktisch gleichzeitig das Kantonsgericht einen Anbau erhält, ein neues Postgebäude hochgezogen und das Lüdin-Areal neu gestaltet wird, ergibt sich die Gelegenheit, miteinander Parkplätze zu schaffen. In einer gemeinsamen Tiefgarage.

«Die Aufwertung der Allee zu einem attraktiven Stadtpark zwischen Bahnhof und Stedtli ist schon seit langem ein grosses Anliegen der Stadt», sagt Daniel Muri. Dieser Stadtpark soll durch das gemeinsame Parkhaus erst ermöglicht werden. Heute ist die Allee ein grosser Parkplatz. So oder so: Liestal hat bereits 80 eigene Parkplätze unter dem Lüdin-Areal in Auftrag gegeben. «Zudem», ergänzt Muri, «ist die Aufwertung der Wegverbindungen zwischen dem Bahnhof und dem Stedtli ebenfalls ein Gewinn für die Stadt, da so Bahnhof und Stedtli näher zusammenrücken.» Der Neubau der Post ermöglicht es, dass der Orisbach neu gestaltet und renaturiert wird.