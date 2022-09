Attraktiver in die Zukunft – Liestal soll ein neues Gesicht erhalten Bis in sechs Jahren soll Liestal einen Stadtpark und neue Quartiere gleich am Rand der Altstadt erhalten. Stadtrat Daniel Muri spricht von einem Befreiungsschlag. Daniel Aenishänslin

Führten von Hotspot zu Hotspot durch Liestal: Stadtpräsident Daniel Spinnler, Stadtbaumeister Thomas Noack und Stadtrat sowie Bauchef Daniel Muri (v. l.). Foto: Lucia Hunziker

Es wäre ein grosser Erfolg für den Liestaler Stadtrat und die Verantwortlichen der Stadtentwicklung. «Liestal erhält an prominentester Lage ein Post-, Wohn- und Geschäftsgebäude sowie einen Stadtpark, was den Begriff Befreiungsschlag verdient», sagt Stadtrat Daniel Muri (parteilos) über die Zukunftsaussichten der Stadt. Damit spricht er auf drei Geschäfte an, die Ende September im Einwohnerrat behandelt werden: der Quartierplan «Am Orisbach» mit dem Neubau der Post, der Quartierplan «Lüdin» und der Stadtpark am Orisbach.