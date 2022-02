Das grosse Plaketten-Ranking – Liestal sichert sich den ersten Platz Die BaZ hat zehn Plaketten aus der Region ganz genau unter die Lupe genommen und auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten bewertet. Hier sehen Sie die Ergebnisse – und Sie dürfen auch gleich selbst Ihre Stimme abgeben. Meinung Andrea Schuhmacher Daniel Aenishänslin Benjamin Wirth

Einmal mehr fragen wir: Welche ist die schönste Plakette im Baselland? Foto: Dominik Plüss

Längst nicht alle Baselbieter Gemeinden haben für das Jahr 2022 Plaketten entworfen. Einige glaubten schon früh nicht mehr an eine Fasnacht. Es ist – zur Freude aller Fasnächtlerinnen und Fasnächtler – anders gekommen. Höchste Zeit, die Plaketten genauer unter die Lupe zu nehmen: Kennen die Baselbieter in diesem Jahr wieder nur das Thema Corona? Wie kreativ waren die verschiedenen Künstler beim Design? Wir haben nach Absprache mit verschiedenen Experten eine Auswahl an Plaketten gemäss drei verschiedenen Kategorien bewertet. Lagen wir richtig, oder leiden wir an einer schwerwiegenden Geschmacksverstimmung? Lassen Sie uns wissen, wie Sie die jeweiligen Plaketten bewerten.