Naturreservat – Liestal setzt auf Biodiversität Die Bürgergemeinde erklärt ein Stück Wald zum Totalreservat: Die Natur übernimmt. Daniel Aenishänslin

Die Natur soll sich selber überlassen werden: Förster Daniel Wenk im Waldreservat ob Liestal. Foto: Lucia Hunziker

Das neue Totalreservat im Liestaler Röserental wird in den nächsten Jahren die Strassen und Wege fressen, die es durchziehen. Ganz langsam mit dem sanften Biss der grünen Lunge. 45 Hektaren werden der Nutzung entzogen. Eingriffe in dieses Gebiet wird es keine mehr geben. Die Natur übernimmt. «Wir werden sicher eine Verbindungsachse offenlassen», sagt Daniel Wenk, der Leiter der Liestaler Bürgergemeinde, «der Rest jedoch wird gänzlich der Natur überlassen.» So wie die mächtige Buche hinter ihm, deren Strunk entwurzelt vor einem gähnenden Loch liegt.

Weiter nach der Werbung