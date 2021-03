Abgewiesene Einsprache – «Liestal orientiert» gibt nicht auf Die Gegner der Bahnhofsüberbauung legen Beschwerde ein. Thomas Dähler

So sieht die neue Bahnhofsüberbauung in Liestal aus – wenn sie denn realisiert werden kann. Animation: zvg/SBB

Der Verein «Liestal orientiert/wir denken mit» gibt nach der abgewiesenen Beschwerde gegen die Baubewilligung für die Bahnhofsüberbauung in Liestal nicht auf. Gegen den Entscheid legt der Verein bei der Baurekurskommission Beschwerde ein, wie er in einer am Montag publizierten Mitteilung schreibt. Inhaltlich nimmt der Verein weiterhin nicht Stellung, wie dies Präsident Kurt Bitterli der BaZ bereits am Freitag sagte.

SBB beschuldigt

In der Mitteilung übt der Verein jedoch Kritik am vorliegenden Projekt, das nicht mehr die Qualität der ursprünglichen Baupläne aufweise. Da sei etwas «absichtlich oder unabsichtlich schiefgelaufen». Der Verein beschuldigt die SBB, sie schürten «die Empörung über die Anmassung der Einsprecher, eine Einsprache zu verfassen». Und weiter: «Was veröffentlicht wurde, ist einseitig und bleibt unwidersprochen nicht ohne Wirkung.» Am Freitag hat der Stadtrat von Liestal die Einsprache von «Liestal orientiert» kritisiert und dem Verein vorgeworfen, er gefährde das Projekt, das wegen der Zeitnot in Schwierigkeiten gerate.

«Liestal orientiert» erklärt in ihrer Mitteilung, die Terminprobleme hätten die SBB zu verantworten. «Ein weniger mächtiger Investor hätte den Terminplan bis zur Baubewilligung unter Kenntnis von unverrückbaren Randbedingungen anders aufgebaut, damit eine Einsprache auf der Zeitachse problemlos abgewickelt werden könnte.» Problematisch ist der Zeitplan, weil die Gebäude unmittelbar neben den Gleisen noch während der Gleisumbauten, die bereits im Gang sind, erstellt werden müssen.