Urteil des Kantonsgerichts – Liestal hat zu Unrecht Nothilfe verweigert Die Beschwerden von zwei Brüdern werden einstimmig gutgeheissen, Kanton und Stadt Liestal tragen die Kosten. Thomas Gubler

Das Kantonsgericht beim Bahnhof Liestal weist die städtische Sozialbehörde und den Regierungsrat in die Schranken. Foto: Peter Armbruster

«Wir haben immer versucht, die Sache offen und ehrlich darzulegen», sagte der Beschwerdeführer S. B. am Mittwoch vor dem Kantonsgericht und bat um Aufhebung des Entscheids der Liestaler Sozialhilfebehörde. Diese hatte ihm und seinem jüngeren Bruder M. S. per Ende 2018 die Nothilfe – neben Miete und Krankenkasse noch rund 10 Franken pro Tag für Essen, Trinken usw. – gestrichen beziehungsweise nur noch auf Kreditbasis gewährt, also rückzahlpflichtig. Begründet wurde der Entscheid, der auf Rekurs hin vom Regierungsrat bestätigt wurde, damit, dass sich die Brüder nicht mehr in einer Notlage befunden hätten. Die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts hob am Mittwoch den Entscheid wegen Verstosses gegen die Bundesverfassung auf.

Die beiden 28- beziehungsweise 26-jährigen Brüder gaben an, irgendwann infolge eines Umzugs aus der Bahn und in die Isolation geraten zu sein. «Vieles in unserem Leben ist schiefgelaufen», sagte S. B. Beide hatten eine Berufsausbildung begonnen. Beide brachen sie ab. Und obschon sie angaben, gern eine Handwerkslehre zu machen, wurde nie etwas daraus. «Ich bin nicht in der Lage, eine Perspektive umzusetzen. Ich habe keinen richtigen Plan», sagte der Ältere der beiden Beschwerdeführer. Eine richtige Anstellung seit dem Lehrabbruch konnte weder der eine noch der andere vorweisen. Und auch die Beschäftigungsprogramme der AIP verliefen nie erfolgreich. Sie verzeichneten viele Absenzen, weil sie es, nach eigenen Angaben, «nicht immer hinkriegten, am Morgen aufzustehen».

Bloss Weihnachtsgeschenke

Also waren die zwei Brüder jahrelang sozialhilfeabhängig. Und trotz der offensichtlichen Antriebslosigkeit in beiden Fällen war eine ärztliche Abklärung beziehungsweise eine Invalidenrente nie ein Thema. Stattdessen wurden ihnen die Leistungen gekürzt, das heisst, sie wurden auf Nothilfe gesetzt. Schliesslich sollten die beiden mit Beginn des Jahres 2019 auch diese verlieren. Begründet wurde der Entscheid damit, dass sie von Dritten Geldmittel erhalten hätten und sich somit nicht mehr in einer Notlage befänden. Diese Mittel beschränkten sich allerdings auf Haushaltsbeiträge des Vaters der beiden Brüder, mit dem sie inzwischen wieder zusammenlebten, der aber ebenfalls Sozialhilfebezüger ist. Bei den anderen Zuwendungen handelte es sich im Wesentlichen bloss um Weihnachtsgeschenke.

Der referierende Richter Stefan Schulthess kam schnell zum Schluss, dass die verfügte Streichung der Nothilfe gegen Artikel 12 der Bundesverfassung verstösst. Danach hat, «wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind». Die Notlage könne dabei auch selbstverschuldet sein, sagte Richter Schulthess. Keinen Anspruch hat indessen, wer genügend Zuwendungen von Dritten erhält. Denn dann fiele die Notlage weg.

Gefährliche Begründung

Die Liestaler Sozialhilfebehörde ging nun davon aus, dass im vorliegenden Fall Drittmittel vorliegen müssten, weil keine Person so lange von der Nothilfe allein leben kann. Das war für Schulthess eine «gefährliche Begründung» und ein «unzulässiger Zirkelschluss». Es könne nicht angehen, dass man von der Bezugsdauer der Nothilfe auf Drittmittel schliesse. Denn andere Hinweise gab es nicht.

Ebenso abgelehnt wurde das Argument, die Beschwerdeführer seien nicht nothilfeberechtigt, weil sie die AIP-Programme nicht korrekt absolviert hätten. Laut Richter Schulthess ist nämlich nur derjenige nicht mehr bedürftig, der Angebote auf bezahlte Arbeit ausschlägt. «Das gilt laut Bundesgericht aber nicht für nicht entlöhnte Beschäftigungsprogramme», sagte der Referent.

Mit fünf zu null Stimmen hiess das Kantonsgericht die Beschwerde der beiden Brüder gut und hob den Entscheid auf. Die Urteilskosten von 3000 Franken tragen der Kanton und die Stadt Liestal je zur Hälfte.