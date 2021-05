Bahnhof-Ausbau schafft Probleme – Liestal hat Angst um seine Kinder Wegen des Ausbaus auf vier Spuren führt ein provisorischer Schulweg einem Stück Gleis entlang, das nicht abgegrenzt ist. Einwohnerräte schlagen Alarm. Daniel Aenishänslin

Unmittelbar neben dem Perron 3 (Bild) des Bahnhofs Liestal befindet sich ein Gehweg, der nicht gegen das Gleis abgegrenzt ist. Foto: Dominik Plüss

Liestaler Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte haben ein mulmiges Gefühl. Sie haben Angst um Kinder, die auf dem Weg in die Schule oder den Kindergarten sind. Unmittelbar beim Bahnhof, beim Perron 3, ist ein Abschnitt des neuen, provisorischen Gehwegs gegen das Gleis nicht abgegrenzt. Dieser Weg wurde nötig, weil seit kurzem die Passerelle zum Schwieri-Quartier nicht mehr genutzt werden kann. Sie muss dem Vierspurausbau der SBB weichen (diese Zeitung berichtete). Ihrer Besorgnis gaben die Parlamentarier am Mittwoch an der Sitzung des Einwohnerrates Ausdruck.

Eigentlich ging es in der Sitzung nur noch darum, ein dringliches Postulat abzuschreiben. Dieses forderte vom Stadtrat, zu prüfen, ob eine provisorische Passerelle möglich sei und ob Schulwege sicher seien. Ferner verlangten die Postulanten, es sei sicherzustellen, dass Barriere und Überführung möglichst spät demontiert würden. Was geschehen ist. Doch die Diskussion drehte sich sofort um die Schulwege. «Ich bin keine ängstliche Mutter, aber wenn es der Weg meines Kindes in den Kindergarten wäre …», sammelte Sibylle Schenker (Grüne) ihre Gedanken, «ich bin in ein totales Loch gefallen.» Vreni Wunderlin (GLP) forderte eine schnelle Lösung «wie die regelmässige Begleitung der Kinder durch Senioren».

Die Emotionen zu bremsen suchte Domenic Schneider (GLP): «Vertraut euren Kindern. Sie können mehr, als man denkt.» Daniel Schwörer (FDP) dachte laut über Texttafeln nach, die auf den provisorischen Schulweg hinweisen. So könnten die wartenden Fahrgäste auf dem Perron sich des Problems bewusst werden, Verantwortung übernehmen und die Schulkinder im Auge behalten.

Und schliesslich gebe es auch noch andere Wege, die Geleise zu queren. Beispielsweise über die nahe Gartenstrasse. «Machbar, aber gefährlich», sagte Susi Thommen (EVP) zum Provisorium; es sei aber immer noch besser als die Gartenstrasse. «Für Kinder ist es gar nicht zu machen, weil sie eng ist und ohne Trottoir», argumentierte sie, «wenn ich mir vorstelle, dass die grossen Lastwagen angefahren kommen und dann noch ein Auto – also, es ist wirklich bedenklich.»

«Sand im Getriebe des Monsterprojekts»

Stefan Fraefel (CVP) kritisierte, dass ein Passerellen-Provisorium der SBB durch Einsprachen verhindert worden sei: «Ein hervorragendes Beispiel dafür, was passiert, wenn wegen Partikularinteressen Sand ins Getriebe eines Monsterprojekts gestreut wird.» Stadtrat Daniel Muri (parteilos) wies darauf hin, dass auch das Bundesamt für Verkehr das Passerellen-Projekt der SBB nicht wollte. Die SBB hätten zugesagt, dass sie in den nächsten Tagen beim Bahnhof mehr Platz für eine separate Wegführung schaffen würden. «Wir sind wöchentlich in Kontakt mit den SBB», sagte Muri.

Das dringliche Postulat wurde schliesslich relativ knapp abgeschrieben. 21 Einwohnerrätinnen und -räte hielten dies für den richtigen Weg, 14 sprachen sich dagegen aus, vier enthielten sich. Geschlossen für die Abschreibung votierte einzig die FDP-Fraktion.

Fehler gefunden?Jetzt melden.