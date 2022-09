Nord Stream 1 steht still

– Lieferstopp von russischem Gas: Bund und Gasbranche bleiben gelassen Der Ausfall verschärfe die Situation nicht grundsätzlich, heisst es. Zudem gibt es Zeichen der Entspannung. Adrian Schmid Denis von Burg

Gazprom stoppt Gaslieferung nach Europa. Der russische staatliche Gaskonzern kündigte am Freitag an, wegen eines Defektes die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 bis auf weiteres auszusetzen. Foto: Keystone

Gazprom hat am Samstag entgegen früheren Ankündigungen die Gaspipeline Nord Stream 1 nicht wieder in Betrieb genommen. Grund für den Stopp sei ein Ölaustritt in einer Kompressorstation, teilte das Unternehmen am Freitagabend überraschend mit. Bis dieser gestoppt sei, könne kein Gas mehr fliessen. Die Meldung hat Befürchtungen geweckt, der russische Staatskonzern werde die bereits stark reduzierten Gaslieferungen ganz einstellen und damit die Versorgung Europas und der Schweiz endgültig gefährden.