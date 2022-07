Falsche Märchenprinzen im Internet – Liebesbetrüger­ ergaunern­ auch 2022 hohe Geldsummen Im Kanton Aargau wurden in diesem Jahr mit «Romance Scams» bisher 1,5 Millionen Franken ergaunert. Auch in den beiden Basel gibt es Fälle – die Deliktsumme ist aber um einiges tiefer. Isabelle Thommen

Internetbetrüger versuchen oft, mit vorgetäuschten Liebschaften Menschen auszunehmen. Foto: Valérie Chételat

Mehrere Zehntausend Franken verlor eine Aargauerin an einen falschen Märchenprinzen. Dieser nannte sich auf Facebook «Dr. Joseph Greyson» und hatte die 62-Jährige Anfang des Jahres erstmals kontaktiert. Er gab an, UNO-Arzt im Sudan zu sein. Nachdem sich der schriftliche Austausch zwischen den beiden vertieft hatte, bat der Mann die Aargauerin, Geräte – die er in einem Schweizer Elektronikfachmarkt angeblich für seine Tochter bestellt hatte – in den Sudan weiterzuschicken. Dies wiederholte sich mehrmals. Gleichzeitig versandte die Frau zahlreiche Kinderschuhe für ein angebliches Waisenhaus im Ausland.