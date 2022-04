Kommentar zur Flüchtlingspolitik – Lieber Lofts statt Massenlager

So sieht schweizerische Willkommenskultur für Flüchtlinge aus: Eingang zum Amt für Migration in Frenkendorf BL. Foto: Lucia Hunziker

Das schweizerische Asylwesen befindet sich in der Krise. Angesichts Tausender und Abertausender Flüchtlinge aus der Ukraine, denen eine fast ungeteilte Sympathie der Bevölkerung entgegenweht, kommen die Behörden an ihre Grenzen. Seit Jahren, nein Jahrzehnten wurde das Asylwesen darin perfektioniert, das Ankommen und den Aufenthalt für Flüchtlinge in der Schweiz nicht besonders angenehm zu machen; Stichwort Abschreckung.

Wer als Geflüchteter in die Schweiz kommen will, muss das auf dem Latrinenweg tun. Wer hier leben will, der bekommt einen Hungerlohn. Wer hier wohnen will, für den ist eine alte Absteige gut genug. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die russischen Oligarchen und ihre Gefolgschaft wurden überaus zuvorkommend behandelt. Man nennt das schweizerische Willkommenskultur.

Nun aber wären für die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine angenehme Unterkünfte und eine optimale Unterstützung gefordert. Während die ersten paar Tausend in der Schweiz noch eine Bleibe bei Gastfamilien gefunden haben, wollen Bund und Kantone jetzt Massenunterkünfte zur Verfügung stellen, die mithilfe des Zivilschutzes aufgebaut werden. Die Städte Bern und Zürich planen gar, ganze Containerdörfer aus dem Boden zu stampfen.

Warum haben die Migrationsbehörden nicht schon vor sechs Wochen begonnen, Wohnraum im grossen Stil für die Flüchtlinge zu organisieren?

Wer will darin leben? Etwa die, die sie erfunden haben? Ist die Freundlichkeit gegenüber den Neuankömmlingen schon aufgebraucht? Wegen der grossen Anzahl an Flüchtlingen fallen die Standards. Dabei weiss man spätestens seit dem 25. Februar, dass Putins Überfall auf die Ukraine zur grössten Flüchtlingswelle in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg führen wird. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock rechnet für Europa mit mehr als acht Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine.

Warum haben die Migrationsbehörden nicht schon vor sechs Wochen begonnen, Wohnraum im grossen Stil für die Flüchtlinge zu organisieren? Warum hat man sich so lange auf die Gastfamilien verlassen und keine zusätzlichen Wohnungen geschaffen? Könnte man nicht neben den Hotels und Lagerhäusern langfristig die vielen leer stehenden Büros in den Schweizer Städten zu Loftwohnungen umbauen?

Schon bald braucht es auch Alternativen für die Flüchtlinge, die in Gastfamilien untergekommen sind. Viele dieser Familien haben sich bereit erklärt, Wohnraum für drei Monate zur Verfügung zu stellen. Was aber geschieht danach mit den ukrainischen Gästen?

Je weniger man gegen Putin unternimmt – und die Schweiz tut sich ja nicht gerade als Speerspitze gegen Putins Ukraine-Feldzug hervor –, desto stärker wird die Zivilbevölkerung in der Ukraine terrorisiert. Und sollten die Russen gewinnen, dann gibt es für die Geflohenen kein Zurück. Es braucht also nicht Notunterkünfte, sondern Wohnraum, in dem man sich langfristig wohlfühlen kann.

