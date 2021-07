Streit um Baselbieter Kläranlagen – Lieber einen stinkenden Bach als gar keinen Die Gemeindepräsidentin von Titterten kritisiert den Kanton für seine Pläne, die kleinen Kläranlagen im Oberbaselbiet aufzuheben. Benjamin Wirth

Die ARA Titterten soll nicht aufgehoben werden, fordert die Gemeinde. Foto: Kostas Maros

Kiloweise Lösungsmittel, Shampoo oder Medikamente: Noch immer verdrecken Mikrosubstanzen viele Baselbieter Gewässer, obschon der Kanton daran seit langem etwas ändern will. Im Landrat wurden dazu in der Vergangenheit mehrere Vorstösse behandelt. Grösstenteils ist sich das Parlament einig: Abhilfe bringt vor allem der Einbau einer vierten Reinigungsstufe in den Abwasserreinigungsanlagen (ARA). Im Gegenzug sollen die kleinen, veralteten Kläranlagen dichtgemacht werden, weil dort diese neuartigen Techniken nicht mehr oder nur mühsam eingebaut werden können.

Davon ist hauptsächlich das Oberbaselbiet betroffen. Dessen Schmutzwasser soll in Zukunft direkt in eine grosse, kantonale Klär­anlage geleitet werden, in der es möglichst professionell und umweltfreundlich aufbereitet wird. Diese Absichten stossen jedoch auf Kritik. Verena Heid, Gemeindepräsidentin von Titterten, befürchtet durch die Aufhebungen der kleinen ARA künftig ausgetrocknete Bäche und dadurch eine Verschlechterung des Trinkwassers – gerade kleine Gemeinden sind auf Wasserquellen angewiesen.

90 Prozent Abwasser im Bach

Ihre Besorgnis geht auf eine Landratsvorlage vom 13. April zurück, in der die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) dem Parlament beantragt, die beiden Kläranlagen in Bubendorf und Niederdorf aufzuheben und das Abwasser aus dem Oberbaselbiet neu nach Füllinsdorf abzuleiten. Danach sollen die kleineren Anlagen in weiteren Gemeinden dasselbe erleben, schreibt die BUD und fordert für das Projekt eine Ausgabebewilligung von rund 5,3 Millionen Franken.

Auch Titterten mit seinen rund 400 Einwohnerinnen und Einwohnern hat seit 1968 eine Kläranlage, die demnächst abgeschafft werden soll. Das dortige Klärwasser fliesst direkt in den nahe liegenden Flüegrabenbach. Gemäss den kantonalen Behörden ist die Wasserqualität ungenügend.

An heissen Tagen kann das Abwasser der Kläranlage schlimm stinken. Foto: Kostas Maros

Heid sagt dazu: «Tatsächlich wird der Flüegrabenbach zunehmend durch das direkt eingeleitete Abwasser aus der Kläranlage verschmutzt.» Dieser Umstand könne häufig auch mit der Nase festgestellt werden – ganze 90 Prozent des Bachwassers stammen aus der Kläranlage. Doch: «Mit einer Aufhebung ist uns nicht geholfen, den dadurch würde man unser Bächli im Naturschutzgebiet einfach ausdorren», moniert sie.

Die Gemeindepräsidentin erklärt, dass es früher sogenannte Schönungsteiche gegeben habe, durch die das Abwasser zuerst geleitet und gereinigt worden sei. Doch diese Teiche hätte das kantonale Amt für Industrielle Betriebe (AIB) vor einigen Jahren von der Kläranlage abgehängt. «Die ungenügende Wasserqualität hat ganz sicher auch damit zu tun», sagt Heid und fragt sich, weshalb man nicht wieder eine ähnliche Art der Gewässerreinigung betreiben könne.

«Auch wir kleinen Gemeinden dürfen unsere Bedürfnisse äussern und dafür ernst genommen werden.» Verena Heid, Gemeindepräsidentin von Titterten

Dazu sagt ein Sprecher der BUD auf Nachfrage der «Basler Zeitung» einzig: «Auf Ihre konkreten Fragen in Zusammenhang mit der Aufhebung der ARA Titterten möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher eingehen.»

Heid bezweifelt, dass die zentrale Kläranlage in Füllinsdorf die einzige und richtige Lösung sei. «Der Kanton hat sein Grossprojekt, wofür unser Bach und andere kommunale Gewässer künftig geopfert werden müssten. Das ist zumindest fragwürdig», sagt sie und fügt an: «Nach der Aufhebung unserer Kläranlage würde das Abwasser von Titterten in Füllinsdorf gereinigt werden. Man vergegenwärtige sich die Strecke, die es fliessen müsste.» Heid geht von einem Abschnitt von rund 25 Kilometern aus. Bei Trockenwetter würden sich viele Schmutzstoffe in der Kanalisation ablagern, worauf sich alle möglichen Keime entwickeln könnten, sagt sie. Es wäre ein Riesenaufwand mit entsprechenden Kosten nötig, um den langen Kanal regelmässig zu spülen.

Heid hofft nun, dass sich der Landrat in der nächsten Session genau mit der BUD-Vorlage auseinandersetzt. «Auch wir kleinen Gemeinden dürfen unsere Bedürfnisse äussern und dafür ernst genommen werden.»

