Basler Bäume – Lieber ein Ginkgo als ein giftiger Schnurbaum Warum es besser wäre, wenn Basel die Umgestaltung des Rümelinsplatzes überdenken würde. Meinung Martin Furrer

Auf Ginkgos – im Bild das Paar am Rümelinsplatz, das gefällt werden wird – hat Johann Wolfgang von Goethe 1815 ein Gedicht verfasst. Sogar ein Asteroid ist nach der Baumart benannt. Foto: Florian Bärtschiger

Auf dem Rümelinsplatz werden im Rahmen der bevorstehenden Umgestaltung zwei Ginkgobäume gefällt. Sie sollen durch drei japanische Schnurbäume ersetzt werden. Der Umbau des Platzes zu einem «attraktiven innerstädtischen Raum» – so hat es der Basler Regierungsrat etwas hochgestochen formuliert – mag ein komplexes Vorhaben sein. Was die Bäume betrifft, erscheint die Rechnung hingegen simpel: Minus zwei plus drei gibt plus eins. Passanten dürfen sich also über einen zusätzlichen Baum in der Asphaltwüste der Innenstadt freuen, wenn die Arbeiten dereinst abgeschlossen sind.