Basler Gymnasiasten für mehr Schlaf – Lieber am Nachmittag eine Lektion mehr Wissenschaftler und Bildungspolitiker wollen, dass die Schule künftig erst um 8.45 beginnt. Betroffene Schüler sagen, was sie davon halten. Tobias Burkard

Schulbeginn um 8.45: Die Schülerinnen und Schüler versprechen sich mehr Konzentration und bessere Laune. Archivbild: Tamedia

«Ich bin absolut dafür», meint Lia Weilenmann (16). Sie besucht derzeit das Gymnasium Leonhard und sagt, sich gegen 10 Uhr eindeutig besser konzentrieren zu können als in den frühen Morgenstunden. Entsprechend unproduktiv sind die ersten Lektionen. Sie bezweifelt gar, ob sich dies mit Schulbeginn um 9 Uhr bessern würde. «Die Müdigkeit ist am Morgen sowieso da», meint sie.

Die Folgen davon seien neben der mangelnden Produktivität auch eine gedämpfte Stimmung. Um dies zu verhindern, wäre sie sogar dazu bereit, ihre Mittagspause für längeres Ausschlafen zu opfern. «Essen kann ich schliesslich auch in den Pausen zwischen den Lektionen.» Sofort widerspricht eine Freundin. Sie befürchtet, dass einige ihrer Klassenkameraden ohne richtiges Mittagessen unangenehm werden könnten. «Ich will G. nicht mit leerem Magen erleben, der isst am Ende noch uns», witzelt sie. Ihr Vorschlag für die Kompensation der fehlenden Stunde: «Ein kompakter Stundenplan mit weniger Zwischenstunden.»