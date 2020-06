Wie Velofahrer mögen sie die kurvigen Strassen, die sich auf die Berge hochschlängeln: Motorradfahrer auf der Schwägalp. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wisst ihr, was das Schönste ist am Rennvelofahren? Das zu tun, was ich eben gerade getan habe: mit gemütlichen dreiundneunzig Kilometern in den zufrieden surrenden Beinen frisch geduscht im Gartenstuhl zu hängen, an einem kühlen Bierchen zu nuckeln und in Gedanken nochmals über all die herrlichen Hügel zu kurbeln. Grossartig!