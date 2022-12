Die BaZ mit ihrem Onlineangebot für Desktop, Tablet und Handy. Wir wünschen viel Spass beim Lesen.

Ein aufwühlendes und trauriges 2022 neigt sich dem Ende zu. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, befohlen von Wladimir Putin am 24. Februar, hat die Welt verändert. Eine Invasion vor unserer Haustür in Europa – wer hätte dies knapp achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht?

Die Kollateralschäden von Russlands Angriff auf sein Nachbarland sind längst in der ganzen Welt spürbar. Auch in Europa hält das Gift des Krieges alle in Atem: Inflation, Rezession, Energiemangellage – der Winter 2022/2023 könnte noch lang und hart werden. Auch in der Schweiz.

Dabei gäbe es doch schon so genug Brandherde: Pandemie, Klimawandel, Armut, Dürre, unterbrochene Lieferketten. Die Welt im Krisenmodus.

Für uns Journalisten gibt es viel zu recherchieren, zu erklären, zu schreiben, zu diskutieren. Als Leitmedium in Basel ist es unser höchster Anspruch, jeden Tag lebendig, detailliert und mit viel Sorgfalt abzubilden. Damit sich unsere Abonnentinnen und Abonnenten selbst einen Überblick verschaffen können in dieser manchmal sehr komplizierten Welt.

Für Ihre Treue, sei es mit einem Print- oder einem Digitalabo, möchte ich mich im Namen der ganzen Redaktion herzlich bedanken. Das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser ist unser höchstes Gut – und Ansporn, es 2023 noch besser zu machen.

Die nächste gedruckte BaZ erscheint am Dienstag, 3. Januar. Online halten wir Sie auf baz.ch rund um die Uhr auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und beste Gesundheit.

Bleiben Sie zuversichtlich!

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

