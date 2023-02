Kampf gegen Klimakrise – Lidl schliesst Umweltpakt mit der BKB Grossverteiler und Basler Kantonalbank machen sich mit der grünen Lupe daran, Firmenkredite auf ihre Nachhaltigkeit zu prüfen. Andere Firmen, Investoren und Private geraten dadurch unter Druck.

Um klimaneutral zu sein, hat die BKB in den Frenkentäler Wäldern Umweltzertifikate erworben. Foto: BKB

Dunkle Anzüge gehören bei der Basler Kantonalbank zum Erscheinungsbild vieler Mitarbeitender. Wenn es aber um die Strategie geht, wird vieles auffällig grün. «Wir werden in unserem Kerngeschäft immer nachhaltiger», sagt CEO Basil Heeb. «Nachhaltigkeit steckt immer häufiger in der DNA unserer Bank.» Selbst beim Sponsoring wird diese gemäss seinen Aussagen wichtiger. Und wer von der Bank Geld will, der wird ebenfalls auf sein grünes Profil geprüft.