Licht schafft Atmosphäre und vermittelt Sicherheit

Schutz vor ungebetenen Gästen Wenn die Nächte wieder länger werden, bieten beleuchtete Wege und Eingänge zudem Schutz vor Einbrechern: Wo Licht ist, ist höchstwahrscheinlich jemand zu Hause – und die Gefahr, entdeckt zu werden, ist bei hell erleuchteten Gebäuden und Eingangsbereichen wesentlich grösser. Es ist deshalb ratsam, auch im Aussenbereich des Hauses Lichtquellen zu installieren – am besten kombiniert mit einer Zeitschaltuhr, die die Beleuchtung automatisch in gewissen Abständen ein- und ausschaltet. Besonders wirksam sind Bewegungsmelder, die eine sogenannte Schockbeleuchtung auslösen. Dabei ist es wichtig, die Erfassungsreichweite und die Ansprechempfindlichkeit adäquat einzustellen, damit nicht jede vorbeihuschende Katze den Sensor auslöst.

Gartenbeleuchtung im Trend Eine durchdachte und stimmungsvolle Aussenbeleuchtung am Haus und im Garten ist praktisch und setzt Ihre Immobilie effektvoll in Szene – und erweitert auf angenehme Weise den Wohnraum. Dabei sollte der Garten allerdings nicht komplett ausgeleuchtet werden, auf die richtige Akzentuierung kommt es an. Von unten beleuchtete Bäume, Sträucher und Blumen werden so zu imposanten Skulpturen. Alles in allem besteht eine gelungene Gartenbeleuchtung in der Regel aus einer Kombination von Strahlern, Wand- und Wegeleuchten. Das sorgt für atmosphärische Stimmung und Sicherheit im Aussenbereich.

Eine gute Beratung ist unabdingbarBei der Installation von Beleuchtung und anderen elektrischen Anlagen im Garten oder der Umgebung gilt es einiges zu beachten. Leitungen müssen dabei tief genug verlegt werden – schliesslich sollen keine Stolperfallen durch freiliegende Leitungen im Garten entstehen. Zudem muss das Licht im Garten anderen Standards entsprechen als die Beleuchtung im Haus. Denn Wind, Regen, Blitz, Sonne und Schnee können einer Gartenbeleuchtung zusetzen.

Ziehen Sie für die Planung und Installation Ihrer Aussenbeleuchtung einen Fachmann hinzu – er weiss, worauf es wo ankommt, und kennt die geeignete Lösung für Ihre ganz persönliche Sicherheit.