Polizeieinsatz in Webergasse – Libyer verschanzte sich mit Waffe im Hotel White Horse Im Rotlichtmilieu musste die Polizei einen 45-jährigen Mann mit einer Hiebwaffe überwinden und festnehmen. Daniel Wahl

Polizei sperrte die Webergasse ab, um einen bewaffneten Mann festzunehmen. Foto: zVg

Am Montagnachtmittag hat die Basler Polizei die Webergasse beidseitig grosszügig abgesperrt. Grund dafür war ein Mann, der sich mit einer Hiebwaffe im Hotel White Horse verschanzt hatte. Gemäss Auskunft von Polizeisprecher Toprak Yerguz handelt es sich um einen 45-jährigen Libyer, der in einem der Zimmer überwältigt werden musste. «Er ist noch immer auf der Polizeiwache in Gewahrsam», sagte Yerguz am Montagnachmittag um 16.30 Uhr. Nähere Angaben zu den Umständen machte er nicht.

Weiter nach der Werbung

Eine entsprechende Meldung, wonach ein bewaffneter Mann ins Haus eingedrungen sei, erhielt die Polizei vor 15 Uhr. Eine Viertelstunde später drang sie in das Zimmer ein, nachdem der Mann zunächst aufgefordert worden war, sie zu ergeben.

Brennpunkt White Horse

Immer wieder kommt es im Umfeld des White Horse zu tätlichen Auseinandersetzungen. Nach einer langen Phase als Rotlicht-Unterkunft, wollte die Besitzerin das Haus als normales Hotel etablieren. In diesem Umfeld und nach dem Niedergang der Messe Schweiz offenbar vergeblich und ohne Zukunftsperspektive.

Dann wurden Sozialhilfebezüger einquartiert, was unter Quartierbewohnern für Kopfschütteln sorgte. Das Rotlichtmilieu werde durch eine neue Gruppierung zusätzlich belastet, hiess es.

Die GLP-Politikerin und Ex-Wirtin Andrea Strähl lancierte eine Petition, in der sie die Behörden aufforderte, in der sogenannten Toleranzzone rasch Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit, der gebotenen Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zu ergreifen. Diebstähle, Urinieren, offene Drogenszene, Vermüllung – die Behörden hätten das Milieu kaum mehr unter Kontrolle, klagte sie und machte das Problem öffentlich.

Der Druck könnte gewirkt haben. Nach unbestätigten Meldungen solle die White-Horse-Besitzerin allen Sozialhilfebezügern gekündigt und die Zusammenarbeit mit dem Sozialhilfeamt aufgekündigt haben. Das Hotel White Horse war am Montagnachmittag telefonisch nicht mehr erreichbar.

Fehler gefunden?Jetzt melden.