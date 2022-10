Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Liam Millars Schlaf und Kasim Adams’ Pointe Bei der 0:2-Heimniederlage sind ganz viele Spieler des FC Basel nicht auf der Höhe der Aufgabe – und verliert schliesslich einer die Beherrschung. Oliver Gut Tilman Pauls

Ist in dieser Szene um einiges agiler als vor dem 0:1: Liam Millar. Foto: Marc Schumacher(Freshfocus).

Marwin Hitz: 4

Beim 0:1 muss er eigentlich nicht rauskommen. Doch so lange, wie der Flankenball unterwegs ist und so frei wie Torschütze Pauschek eine gefühlte Ewigkeit lang steht, darf man sich fragen, ob es nicht doch die aussichtsreichere Option wäre. Beim 0:2 dann völlig schuldlos, liegt die Basler Niederlage bestimmt nicht an seiner Leistung.