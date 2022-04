Lexus RZ 450e – Lexus wird elektrischer Vorreiter Die Premiummarke Lexus übernimmt im Toyota-Konzern die Vorreiterrolle bei den batterieelektrischen Fahrzeugen. Das neue SUV-Modell RZ 450e ist das erste von einem Dutzend E-Modellen, die bis Ende 2030 folgen werden. Thomas Borowski

Kommt Ende 2022 auf die Strasse: Der elektrische SUV RZ 450e von Lexus. Foto: Lexus

Vor 25 Jahren sorgte Toyota mit der Lancierung des Modells Prius für Aufsehen. Damals brachte das japanische Mutterhaus von Lexus erstmals ein in Grossserie gebautes Auto auf den Markt, das Verbrennungs- und Elektromotoren als Antriebskraft in einem Personenwagen kombinierte. Eine Technologie zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen, die vor einem Vierteljahrhundert argwöhnisch beäugt wurde, heute aber mittlerweile bei allen Herstellern weltweit zum Standardangebot gehört. Auf Hybridmodelle wie den Prius und später auch auf Plug-in-Hybridautos setzte Toyota bis heute konzernweit. Das soll sich mit dem Fokus auf Elektroautos aber rasch ändern – jedenfalls in west- und mitteleuropäischen Märkten, in denen die Kaufkraft für Stromer vorhanden ist und wo ausreichend Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht.

Der grösste Automobilhersteller der Welt hat sich mit Investitionen von über 30 Milliarden Franken dem Ziel von null Emissionen verschrieben. Unter dem Motto «Beyond Zero» werden in naher Zukunft überwiegend batterieelektrische Autos auf die genannten Märkte gebracht. Dabei übernimmt die konzerneigene Premiummarke Lexus die Vorreiterrolle, wie Europachef Pascal Ruch bekräftigt: «Lexus wird bis 2030 im Toyota-Konzern bei den Elektroautos die Führung übernehmen. Wir bringen bis dahin 14 neue E-Modelle an den Start, die mit ihrer Effizienz besser sein werden als unsere Mitbewerber.» Erstes Beispiel dafür ist das neue SUV-Modell RZ 450e, das Ende 2022 auf die Strassen kommt.

Über 400 Kilometer Reichweite

Basis des RZ 450e bildet die neu entwickelte BEV-Plattform (Battery Electric Vehicle). 96 im Unterboden des Chassis integrierte Lithium-Ionen-Batteriezellen sollen nicht nur den tiefen Schwerpunkt und damit eine gute Strassenlage garantieren, sondern auch eine Speicherkapazität von 71,4 kWh. Am Schnelllader werden die leeren Batterien in 30 Minuten bis 80 Prozent gefüllt. Angetrieben wird der RZ mit der neuen Direct4-Allradsteuerung über Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse. Das System verteilt je nach Bedarf insgesamt 230 kW (313 PS) nahtlos an alle vier Räder. Gemäss Pascal Ruch schlägt der RZ seine Mitbewerber nicht nur mit dem Allradantrieb, sondern auch mit seiner Effizienz: «Der RZ 450e weist mit seinem Stromverbrauch von rund 18 kWh auf 100 Kilometern, bei einem Fahrzeuggewicht von unter 2,2 Tonnen, eine um rund 20 Prozent bessere Effizienz aus als seine Mitbewerber.» Die Reichweite soll laut Lexus über 400 Kilometer betragen.

Mit seinem markanten Design und dem auf Wunsch kontrastfarbenen, schwarzen Dach und der Motorhaube folgt das SUV dem bei Elektroautos gängigen Trend zur äusseren Auffälligkeit. Unterstrichen wird diese durch extrem schmale Front-Scheinwerfereinheiten und eine über das gesamte Heck gezogene Lichtleiste. Noch mehr Avantgarde findet sich im geräumigen Interieur: Auffälligstes Merkmal ist hier das optionale Steer-by-Wire-System. Hinter einem aus der Formel 1 entlehnten Lenkraddesign mit zwei Griffhörnern verbirgt sich keine mechanische Lenksäule mehr. Stattdessen wird der Lenkbefehl über eine elektrische Steuerung an die Räder gesendet, was laut dem Lexus-Chef das Fahren vereinfacht und eine präzisere Lenkkontrolle sowie weniger Lenkaufwand bringt: «Von der mittleren Position bis zum linken oder rechten Anschlag ist nur eine 150-Grad-Drehung erforderlich, was ein Übergreifen der Hände erübrigt. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, will man nicht mehr zur konventionellen Steuerung zurück.»

Der 313 PS starke Lexus RZ 450e macht auch von hinten eine gute Figur. Fotos: Lexus Ein bisschen Formel 1: Das Lenkrad bei der elektrischen «Steer-by-Wire»-Lenkung. Am Schnelllader werden die leeren Batterien in 30 Minuten bis 80 Prozent gefüllt. 1 / 5

Wie man es sich von Lexus gewohnt ist, wartet die Optionen-Liste des RZ 450e unter dem Kapitel «Omotenashi-Gastfreundschaft» mit aussergewöhnlichen Extras auf. Das mit einer speziellen Beschichtung versehene Panoramaglasdach, das sich mittels Berührung dimmen lässt, gehört besonders erwähnt. Ebenso die beiden auf Kniehöhe von Fahrerin und Beifahrer im Cockpit integrierten Heizstrahler, die laut Lexus «die Wärme wie eine Decke um die Beine legen» und mit einer schnelleren Innenraumerwärmung die Klimaanlage entlasten sollen. Und die elektromechanische Türöffnung E-Latch-System sorgt per Tastendruck dafür, dass ein Türöffnen bei nahendem Verkehr im Totwinkel verhindert wird. Serienmässig an Bord sind zudem ein volldigitales Cockpit mit einem 14-Zoll-Touchscreen in der Mittekonsole, über welches das sprachgesteuerte Assistenzsystem «Hey Lexus» sowie Apple CarPlay oder Android Auto gesteuert werden.

Christian Wellauer, Direktor Lexus Schweiz, setzt in den RZ 450e grosse Erwartungen: «Ich bin überzeugt davon, dass wir damit im Schweizer Markt der Elektrofahrzeuge viele neue Kunden gewinnen können.» Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die mit Lieferverzögerungen zu kämpfen haben, geht man bei Lexus derzeit von Lieferfristen von sechs bis acht Monaten nach Bestelleingang aus. Nach der Weltpremiere am 20. April können Kunden bei Lexus online auf einer eigens dafür eingerichteten Website Fahrzeugreservationen tätigen. Preise für den RZ 450e sind noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Sie dürften sich aber zwischen 65’000 und 70’000 Franken bewegen.

Lexus tanzt mit dem Vulkan Infos einblenden Lexus legt den LC in einer «Hokkaido Edition» auf. Foto: Lexus Lexus legt den LC als Sondermodell «Hokkaido Edition» auf. Benannt nach der Vulkaninsel im Norden Japans ist der als Coupé und Cabriolet erhältliche Zweitürer wahlweise in Vulcanorot, Iridiumsilber, Fujiweiss oder Graphitschwarz zu haben. Innen finden sich auf der Fahrerseite indigorote Akzente, die an Lava erinnern sollen. Der Beifahrerbereich ist in beruhigendem Schwarz gehalten. Komplettiert wird die Ausstattung durch 21-Zoll-Schmiederäder und schwarze Karosserie-Zierteile. Für das Cabrio ist ein indigorotes Verdeck zu haben. Den Antrieb übernimmt wahlweise ein 264 kW / 359 PS starker Hybridantrieb auf 3,5-Liter-Sechszylinderbasis oder ein 5,0-Liter-V8 mit 341 kW / 464 PS. Die Preise beginnen bei 137’400 Franken, das Cabrio kostet mindestens 148’400 Franken. (spx)

