Leutenegger tappt in die Klimafalle

Seit Wochen gehen sie zu Tausenden auf die Strasse, die Klimaschüler der jungen Generation, über 10'000 waren es vorletzte Woche allein in der Stadt Zürich. Das Thema treibt sie um; kein Wunder, wollten es die Schüler der Oberstufenschule Döltschi beim Triemlispital auch in ihren Projekttagen behandeln. Vergangenen Dienstag luden sie den Schulvorsteher Filippo Leutenegger in einen Live-Podcast ein, um mit ihm über den Klimawandel zu sprechen. Darin macht der ansonsten mediengewandte FDP-Stadtrat teilweise streitbare Aussagen zum Klimawandel.