20 Jahre St.-Jakob-Park – Leuchtende Nächte, ein schwarzer Abend und ein lichtloses Joggeli In den letzten 20 Jahren hat der St.-Jakob-Park so manch geschichtsträchtigen Moment erlebt. Die BaZ erinnert sich an 20 besonders besondere Ereignisse. Dominic Willimann

Rotblau, Fussball, Fans, Emotionen – das Joggeli, zweite Heimat vieler Baslerinnen und Basler. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am Montag feiert der St.-Jakob-Park seinen 20. Geburtstag. Das Stadion galt damals als die modernste Arena der Schweiz. Heute ist das Joggeli zwar etwas in die Jahre gekommen, doch nach wie vor das Zentrum des Basler Sports. Und ein Ort, der in den letzten zwei Dekaden so manch denkwürdigen Moment erlebt hat.

15. März 2001: Die Spiel-Premiere

Basler Glückseligkeit – Umzug von der beschaulichen Schützenmatte in den modernen St.-Jakob-Park. Foto: Michele Limina (Keystone)

Endlich weg vom Exil «Schützenmatte». Am 15. März 2001 zügelt der FC Basel in den St.-Jakob-Park. Das Eröffnungsspiel gegen Lausanne endet vor ausverkauften Rängen torlos. Doch bereits diese Partie zeigt, dass das neue Joggeli Rotblau andere Möglichkeiten bietet. Es öffnet die Tür zur grossen Fussballwelt, in die Basel in den folgenden Jahren eintauchen darf.