Neue Ausstellung – Leuchtende Farben, dunkle Parallelwelten Das Cartoonmuseum Basel widmet dem flämischen Comiczeichner und Illustrator Brecht Evens die Ausstellung «Night Animals». Der weltweit gefragte Künstler hat diese grosse Werkschau mehr als verdient. Nick Joyce

Brecht Evens hält seine vielschichtigen Arbeiten oft in leuchtenden Farben. © Brecht Evens Les Rigoles 2019

Hätte Brecht Evens nicht die Luca School Of Art in Gent besucht, so wäre aus ihm wohl ein konventioneller Comiczeichner geworden. Schliesslich hatte der 1986 im flämischen Hasselt geborene Künstler bereits für diverse Comicmagazine gearbeitet und auch eigene Graphic Novels veröffentlicht, bevor er seine Ausbildung zum Illustrator antrat – der Karrierestart war ihm längst gelungen.