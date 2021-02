Basel am Theatertreffen – Letztes Echo einer grossen Ära Das Theater Basel reist mit «Graf Öderland» zum Berliner Theatertreffen. Das ist die sechste Nominierung in der Verantwortung von Ex-Intendant Andreas Beck. So erfolgreich war das Basler Schauspiel seit Düggelin nicht mehr. Stephan Reuter

Staatsanwalt mutiert zum Wutbürger: Thiemo Strutzenberger (rechts) als Graf Öderland mit (v. l.) Mario Fuchs, Linda Blümchen, Julius Schröder. Foto: Birgit Hupfeld

Der Schlussstrich unter das Intendanten-Kapitel Andreas Beck ist eigentlich schon gezogen. Jetzt hat die Jury des Berliner Theatertreffens (TT) das Kapitel noch einmal aufgeschlagen – und einen wunderbaren Epilog hinzugefügt. Der Basler «Graf Öderland» wird zum Bestentreffen des deutschsprachigen Theaterjahrgangs 2020 eingeladen, als eine von traditionell zehn Inszenierungen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Und es macht in diesem Fall gar nichts, dass diese Saison als Corona-Jahrgang in die Theatergeschichte eingeht. Denn Stefan Bachmanns Inszenierung von Max Frischs früher Freiheitskämpfer-Moritat, die im Februar 2020 kurz vor dem ersten Lockdown Premiere hatte, ist in jeder Konkurrenz preiswürdig.

Für das Theater Basel unter Andreas Beck ist diese Einladung nach Berlin die sechste seit 2016. So epochal erfolgreich agierte, gemessen an TT-Nominationen, vor Beck nur Werner Düggelin auf dem Basler Theaterdirektorenstuhl. Das war ein halbes Jahrhundert früher. Von 1968 bis 1975.

Die 10er-Auswahl für Berlin Infos einblenden Die Jury hat trotz zwei Corona-Lockdowns 285 Inszenierungen im Auswahlverfahren für das Theatertreffen (TT) gesichtet. Häuser in 60 Städten waren beteiligt, analog oder digital. Die selbst auferlegte Frauenquote von mindestens 50 Prozent auf der Regieposition wurde übererfüllt. Und diese zehn Inszenierungen schaffen es nach Berlin: «Graf Öderland» von Max Frisch, Koproduktion Theater Basel und Residenztheater München

(Regie: Stefan Bachmann)

«Maria Stuart» von Friedrich Schiller, Deutsches Theater Berlin (Regie: Anne Lenk): Zwei verfeindete Königinnen als Albtraumpaar, das sich, wie die TT-Jury findet, «in entscheidenden Momenten hinter Pokerface und Maske versteckt, statt weibliche Solidarität zu üben».

«Medea*», nach Euripides von Leonie Böhm, Schauspielhaus Zürich (Regie: Leonie Böhm): Eine Frau im freien Fall. Die Fassung von Leonie Böhm legt ihr Augenmerk nicht auf den unmenschlichen Akt der Kindstötung, sondern auf die Entwicklung dorthin. Maja Beckmanns Quasi-Monolog nennt die TT-Jury «atemberaubend und klug».

«Einfach das Ende der Welt» nach Jean-Luc Lagarce, Schauspielhaus Zürich (Regie: Christopher Rüping): Geschichte vom verlorenen Sohn, der sich als Schwuler und Künstler ausleben will und todkrank in die herzlose Familie zurückkehrt. Regisseur Rüping schildert eine ausweglose Lage; die Jury sah darin «das schönste neurotische Gebilde».

«Reich des Todes» von Rainald Goetz, Deutsches Schauspielhaus Hamburg (Regie: Karin Beier): Zornige Abrechnung mit der Weltmacht USA nach 9/11. Statement der Jury: Das Ensemble führe «die Verwandtschaft von faschistischer Verrohung und zynischer Machtpolitik im 21. Jahrhundert vor».

«Automatenbüfett» von Anna Gmeyner, Burgtheater Wien (Regie: Barbara Frey): Echte Wiederentdeckung einer Autorin, die mit Ödön von Horváth verglichen wird, weil auch sie im Kleinbürgermilieu der 1930er-Jahre ihre Themen fand. «Dabei sind gerade ihre Frauenfiguren – im Unterschied zu Horváths verlorenen Fräuleins – zähe Kämpferinnennaturen», so die TT-Jury.

«Scores that shaped our Friendship» von und mit Lucy Wilke und Paweł Duduś, Schwere Reiter (München): Die mit spinaler Muskelatrophie geborene Schauspielerin und der queere Tänzer vermessen in dieser freien Produktion ihre Freundschaft. Mit Sicherheit die Überraschung dieser Auswahl.

«Name her. Eine Suche nach den Frauen» von Marie Schleef, Koproduktion Ballhaus Ost (Berlin) mit Münchner Kammerspielen und Kosmos Theater (Wien): Kaleidoskop verdienter, aber viel zu leicht vergessener Komponistinnen, Wissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen. Die Jury lobt die «erstaunlich abwechslungsreichen Erzählstrategien» der Performance.

«Show me a good Time» von Gob Squad, Koproduktion Hebbel am Ufer (Berlin) und andere: 12-stündiger Livestream, in dem die Dialoge wie in Zoom-Meetings über Zeitzonen hinweg rauschen. Als digitale Premiere ausgewählt, ebenso wie die folgende.

«Der Zauberberg» nach Thomas Mann, Deutsches Theater Berlin (Regie: Sebastian Hartmann): Hartmann legt das Endzeitliche an diesem Vorkriegsroman frei und lässt sonst fast alles weg. Die Figuren wirken in wattierten Bodysuits identitätslos und seltsam entstellt. «Ich bin der Welt abhandengekommen», heisst es im Livestream. «In einem publikumsverwaisten Theatersaal», so die Erfahrung der Jury, «die Welt im Griff der Pandemie, entfalten solche Sätze enorme Wirkung.» (sr)

Wir erinnern uns: Die Axt steckt schon im Boden. Für jeden sichtbar, und noch bevor das erste Wort fällt, hat es Graf Öderlands Mordwerkzeug auf die grosse Bühne geschafft. Zwischen den Musikern wartet die Klinge geduldig wie ein Nibelungenschwert auf den Vollstrecker, der kühn genug ist, sie zu ergreifen.

Eine junge Frau, gespielt von der formidablen Linda Blümchen, zieht die Axt aus dem Boden und ermächtigt so einen aus Pflicht und Ordnung ausgebrochenen Staatsanwalt erst zur bewaffneten Rebellion gegen alles und jeden. Stefan Bachmanns Basler Version lässt letztlich wenig Zweifel, ob das noch Freiheitswille ist oder schon krasser Fanatismus. Das düstere Wutbürger-Setting wird von einem riesigen Schalltrichter bestimmt. Das Volk hungert nach Extremismus, und die Schergen des Krawalls kriechen aus ihrem Rattenloch, wanken durch finsterstes, feindseligstes Niemandsland, bis es sie hinabzieht, Richtung Exit.

Graf und Gräfin lieben das Inferno: Linda Blümchen (links oben) mit Thiemo Strutzenberger, unten Simon Zagermann und Mario Fuchs. Foto: Birgit Hupfeld

Veredeltes Frühwerk

Stefan Bachmann – vor 20 Jahren Schauspielchef in Basel, heute Intendant zu Köln und gelegentlicher Basel-Rückkehrer – kann sperrige Stoffe. Auch solche mit unbegreiflichen Wendungen und rätselhaften Aussagen. Und eben weil das Team um Bachmann der Geschichte das Unfassbare lässt, hat dieser Basler «Graf Öderland» das Zeug, Frischs manchmal belächeltes Frühwerk zum Hauptwerk zu veredeln.

Wenn alles gut geht, sprich: Wenn die Pandemie-Lage wieder Theater vor Publikum gestattet, ist die Inszenierung ausser am Berliner Besten-Festival ab Mai im Repertoire am Residenztheater zu sehen. Denn dieses Projekt hat Andreas Beck gewissermassen mit sich selbst koproduziert – in seiner einjährigen Doppelrolle als Spielplanchef sowohl in Basel als auch in München.