Frischer Wind im Nationalrat – Let’s rock in Bern! SP-Grossrätin Sarah Wyss rückt für den frisch gewählten Regierungsrat Beat Jans in den Nationalrat nach. Dort will die frühere Juso-Präsidentin nicht nur die Zeit absitzen. Im Gegenteil: «Ich will etwas bewegen», sagt sie. Alessandra Paone

Seit fast acht Jahren gehört Sarah Wyss dem Basler Grossen Rat an. Nun setzt die 32-Jährige ihre politische Karriere in Bern fort. Foto: Pino Covino

978 Stimmen liegt Sarah Wyss am 20. Oktober 2019 hinter Mustafa Atici, der in den Nationalrat gewählt worden ist. Die Enttäuschung ist gross; auf Twitter schreibt die SP-Grossrätin: «In Basel hat Rot-Grün ein fantastisches Resultat hingelegt. Leider hat es für mich nicht gereicht.»

Ein Jahr später: Es sind Gesamterneuerungswahlen in Basel-Stadt. Erneut ein fantastisches Resultat – allerdings nur für das Grüne Bündnis, das vier Grossratssitze hinzugewinnt. Die SP verliert hingegen vier Mandate. Trotzdem gibt es bei den Sozialdemokraten auch Grund zu feiern; insbesondere für Sarah Wyss. Sie wurde mit einem sehr guten Resultat als Basler Grossrätin bestätigt. Das war zu erwarten. Am Sonntag schaffte die 32-Jährige jedoch auch, was 2019 verwehrt geblieben ist – dank Beat Jans’ Wahl in den Regierungsrat rückt sie nun in den Nationalrat nach.