Dümmliches Hextentreiben gegen Nobelpreisträger Peter Handke

Handkes Lebensleistung ist unbestreitbar, wissen seine Bücher. Und wünschen sich sehnlich, dass zur Abwechslung auch mal über ihre künstlerische Qualität berichtet wird. Das allerdings wäre anstrengend. Es ist allemal leichter, eine politische Haltung zu verurteilen, als über Kunst zu urteilen.

Dümmliches Denken in der Süddeutschen

Das Dümmlichste in Sachen Journalismus hat sich jetzt die «Süddeutsche Zeitung» angetan. Als sei die «Süddeutsche» nicht die beste, sondern nur die erstbeste aller deutschen Tageszeitungen, lieferte die Wochenendausgabe eine Stilkritik am Outfit von Handke. Das geht dann so: Handkes «nostalgischer Intellektuellen-Look» sei «wie aus dem Manufaktum-Katalog»; die Blumen am Revers seien ein «untrüglicher Hinweis auf poetische Superempfindsamkeit». Überschrift: «Der Künstler als alter Mann».

Da sage noch jemand, nur weibliche Autoren würden wegen ihres Aussehens kritisiert. Jetzt sind auch die Herren dran. Nicht aus Gründen der Gleichberechtigung, sondern weil inzwischen alles rausgehauen wird, was einem Journalisten so durch die Birne braust.

Lest uns, sagen Handkes Bücher. Hier und in Zeitungen verurteilte der Schriftsteller das Massaker von Srebrenica als «das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg begangen wurde». Handke hat die Opfer serbischer Soldaten keineswegs vergessen, wie ihm unterstellt wird. Zugleich jedoch war er gegen eine Vorverurteilung von Slobodan Milosevic. Und gegen pauschale Ächtung aller Serben. «Kriegshunde», sagt er, gibt es auf allen Seiten.

Populismus statt Differenzierung

Handke sympathisiert mit Kriegsverbrechern, Martin Walser mit Antisemiten und Botho Strauss mit Rechtsradikalen? Solches kann nur behaupten, wer keine Differenzierungen erträgt. Dichter sind keine Parteistrategen. Dichter sind Verwandler, sie sind ambivalent. Einzelne Zitate, aus dem Zusammenhang gerissen, sind immer anschlussfähig an die neue Rechte, das Gesamtwerk nicht.

Der Poet Handke hat sich zweifellos im Jugoslawien-Krieg vergaloppiert – aber auch immer wieder korrigiert. Wahre Schriftsteller sind Abseitige, Sonderlinge, meinetwegen auch politisch dubiose Eigenbrötler. Ihre Stärke ist, Untergründiges zu erfühlen. Ihre Gefühlsschärfe ist dabei manchmal wie ein offenes Messer, in das sie selber hineinrennen.

Lest uns, sagen die Bücher. Ins Verhältnis zu 200 hochrangigen Werken gesetzt, sind Handkes literarische Einlassungen zum Balkankrieg, nun ja, Marginalien. Verhältnismässigkeit ist ein hilfreicher Rechtsgrundsatz für Urteile jeder Art.