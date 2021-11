Mimpfeli – Lesen war mein Ding Vom Lesen und vom literarischen Geschmack. -minu

Zeichnung: Rebekka Heeb

ABER SO WAS VON! Es ist sicher nicht die Vaterseite, die mir den Bücherwurm vererbt hat. Vater besass nur drei Bücher: «Meine Berge» – ein kolossaler Bildband mit allen Kletterpartien Europas. Die Touren waren mit Schwierigkeitsgraden angegeben. Und Vater machte es nie unter römisch sechs – wenn bei uns in der Küche jedoch die Glühbirne gewechselt werden musste, streikte er: «Ich kann nicht auf die Leiter – ich bin nicht schwindelfrei!» Er schwindelte nach eigenen Regeln.

Das zweite Buch war die Bibel, die er vom Pfarrer samt der Braut zur Hochzeit bekommen hatte. Sie war dick und schwer. Und er benutzte sie, um darin Edelweiss für seine Freundinnen platt zu pressen.