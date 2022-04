Gegen die Spaltung der Gesellschaft – Lernen von Arnold Schwarzenegger Der Schauspieler weiss, wie man auch heikle Themen so anspricht, dass die Gegenseite zuhört. In seinen Videos setzt er jene Mittel ein, die auch Psychologen empfehlen. Sebastian Herrmann

«Ich möchte gerne über den Russen erzählen, der mein Held geworden ist»: Arnold Schwarzenegger in seiner Video-Botschaft für russische Soldaten. Screenshot: Youtube

Wir müssen reden. Kaum ein Satz löst so zuverlässig Fluchtreflexe aus wie dieser. Aber keine Sorge, Arnold Schwarzenegger wird helfen: Der einstige Bodybuilder, Muskel-und-Maschinengewehr-Schauspieler sowie Ex-Gouverneur von Kalifornien kennt die Techniken, um Botschaften an ein bockiges Publikum zu übermitteln. Vor ein paar Wochen veröffentlichte er ein Video, in dem er sich an russische Soldaten wandte, um vom Grauen in der Ukraine zu berichten. «Aber bevor ich über die harte Realität spreche», sagt Schwarzenegger, «möchte ich gerne über den Russen erzählen, der mein Held geworden ist.»