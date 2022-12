Legendärer Basler Forscher – Leonhard Eulers Wissen steckt auch im Sudoku Das Mathematikgenie ist nicht nur als Bürger von Riehen bekannt, seine Forschungen sind bis heute wichtig. Kürzlich erschien der letzte gedruckte Band der «Leonhard-Euler-Edition». Simon Baur Markus Wüest

Bildnis des Leonhard Euler von Emanuel Handmann (1753). Geschenk von Rudolf Bischoff-Merian. © Kunstmuseum Basel

In Basel ist eine Strasse nach ihm benannt, und er schaffte es vor Jahren gar auf die Zehnfrankennote. Leonhard Euler gehört zu den wichtigen Wissenschaftlern der Schweiz, und sein Leben ist eng mit Basel verbunden. 1707 in Basel geboren, in Riehen aufgewachsen, besuchte er das Gymnasium am Münsterplatz und studierte später an der Basler Universität. Seine erste Professur bekam er im Alter von 19 Jahren in Sankt Petersburg. Leonhard Eulers steile Karriere ist auch heute noch verblüffend, genauso wie das breite Spektrum seiner Forschungen und Publikationen. Im Anschluss an die Feiern zu Leonhard Eulers 200. Geburtstag 1907 beschloss daher die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft, dessen sämtliche Werke herauszugeben. 115 Jahre später ist damit Schluss, im vergangenen Oktober ist der letzte gedruckte Band der Euler-Edition erschienen. Der Wissenschaftshistoriker Martin Mattmüller hat jahrelang an der Euler-Edition gearbeitet, das Euler-Archiv betreut, die Festivitäten zum 300. Geburtstag Eulers koordiniert und wichtige Aufgaben in der Bernoulli-Euler-Gesellschaft übernommen. Er kennt die Bedeutung von Leonhard Eulers Schriften und weiss, weshalb der geniale Forscher bis heute wichtig ist.