Ex-Basler ist zurück – Léo Lacroix sitzt in Sion immerhin wieder auf der Ersatzbank Der ehemalige Innenverteidiger des FC Basel war arbeitslos und hat vor kurzem beim FC Sion unterschrieben. Doch der Neuanfang ist schwierig. Samuel Waldis

Léo Lacroix war sechs Monate arbeitslos und ist vor wenigen Wochen zum FC Sion zurückgekehrt. Foto: Christian Pfander (Freshfocus) 2015 erlebt Lacroix den Höhepunkt seiner Karriere. Er gewinnt mit dem FC Sion den Cup und feiert mit der brasilianischen Fahne um die Schultern diesen 13. Cup-Titel der Walliser. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone Die letzten sechs Monate hat Lacroix keinen Verein. Im Januar kehrt er zum FC Sion zurück, wo er einmal in der Nachspielzeit eingewechselt wird. Foto: Pascal Muller/freshfocus 1 / 8

Der FC Sion richtet aus, Léo Lacroix möge nicht mit den Medien reden. Fünf Minuten ist der 28-Jährige seit seiner Rückkehr in die Super League zum Einsatz gekommen. Das ist wenig für einen ehemaligen Nationalspieler. Aber es ist ein Anfang für einen, der zuletzt ein halbes Jahr arbeitslos war und der den Höhepunkt seiner Karriere vor sechs Jahren erlebt hatte.

Am 7. Juni 2015 waren mehr als 39’000 Menschen im St.-Jakob-Park. Der FC Basel lief als Meister auf, der FC Sion als Cupphänomen. Marco Streller hat an jenem Sonntag seine Karriere beendet. Ein letztes Mal noch wurde er mit Fahnenstangen beworfen.

Irgendwann während des Spiels brannten die Walliser Fans so viele Fackeln ab, dass der Schiedsrichter die Spieler in die Kabine schickte. Sie kamen wieder. Die Walliser gewannen 3:0 und im 13. Final den 13. Cuptitel.

Ein Ellbogen in Strellers Gesicht

«Der Mythos lebt», stand am nächsten Tag in den Zeitungen. Sie druckten die Bilder ab, wie der Torschütze Carlitos mit nacktem Oberkörper auf das Walliser Wappen springt; wie Roger Federer neben FCB-Präsident Bernhard Heusler das Spiel schaut; und wie Léo Lacroix unten auf dem Rasen den Titel feiert, die brasilianische Fahne um die Hüfte gebunden, als Hommage an die Heimat seiner verstorbenen Mutter.

Der Innenverteidiger kümmerte sich in diesem Cupfinal um Marco Streller. In einem Laufduell rammte Lacroix dem Basler Captain den Ellbogen ins Gesicht. Streller sagte später: «Léo hat mich klar abgemeldet.» Es war die grösste Stunde in Lacroix’ Karriere und sein einziger Titel.

Szene aus dem Cupfinal 2015: Marco Streller (links) dreht sich ab, nachdem er von Léo Lacroix im Gesicht getroffen worden ist. Jahre später stellt Streller Lacroix als Innenverteidiger beim FC Basel an. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Lacroix und Streller begegneten sich drei Jahre später wieder. Streller war inzwischen Sportdirektor beim FC Basel, der Verteidiger arbeitete in der Ligue 1 bei der AS Saint-Etienne und wurde nach Basel ausgeliehen. Dieser hatte Manuel Akanji nach Dortmund verkauft und brauchte Ersatz, auch weil er wusste, wie verletzungsanfällig Eder Balanta ist, der Stammspieler im Abwehrzentrum. Am letzten Tag des Transferfensters unterschrieb Lacroix einen Leihvertrag.

Prompt verletzte sich Balanta. Lacroix kam zum Einsatz, zehn Tage nach seinem Wechsel, was viel zu wenig Zeit für Trainer Raphael Wicky war, um den Neuen ins Team einzubauen. Lacroix unterliefen Fehler, die Spiele mitentschieden: Die Basler verloren mit ihm dreimal in Serie, gegen St. Gallen, Manchester City und die Young Boys.

Mit Privatlektionen zurück ins Geschäft

Dieser Start in die Rückrunde war einer der Wendepunkte, die schliesslich im ersten Berner Meistertitel nach 32 Jahren und in einem Wechsel an der Spitze des Schweizer Clubfussballs mündeten.

Der FCB zog die Kaufoption nicht, und Lacroix kehrte zurück nach Saint-Etienne. Von dort wurde er sogleich an den Hamburger SV in die zweite Bundesliga ausgeliehen. In Norddeutschland absolvierte er knapp die Hälfte aller Partien, einmal spielte er in der Regionalliga Nord. Nach einem Jahr endete sein Engagement. Lacroix ging wieder nach Saint-Etienne und stand kein einziges Mal mehr im Kader.

Die AS Saint-Etienne bringt Léo Lacroix kein Glück. Die Mehrheit der Spiele verpasst er. Wenn er mal auf dem Platz steht, dann spielt er unter anderem gegen Neymar von Paris Saint-Germain. Foto: Alain Mounic (Presse Sports)

Er soll Angebote gehabt haben, aus den USA, der Türkei, später auch aus Rumänien oder Ungarn. Aber nachdem sein Vertrag im Sommer 2020 ausgelaufen war, wählte er den Weg des Vereinslosen. Lacroix trainierte allein, mit dem Franzosen Amar Boumilat, der in seiner ersten Zeit in Sion Assistenztrainer gewesen war und heute für den FC Yverdon-Sport arbeitet.

Die Privatlektionen zahlten sich aus: Lacroix hat vor wenigen Wochen beim FC Sion einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben.

Fast zwei Jahre bleibt Lacroix ohne Spiel

Ein Jahr und acht Monate nach seiner letzten Partie mit dem Hamburger SV kam Lacroix am vorletzten Wochenende wieder in einem Wettbewerbsspiel zum Einsatz. In der Nachspielzeit wechselte ihn Trainer Fabio Grosso ein, um das 1:0 gegen Lugano zu halten. Die Tessiner schossen in der 95. Minute den Ausgleich.

Bereits gegen Lausanne sass Lacroix wieder ohne Einsatz auf der Bank. Und daran dürfte sich kaum etwas ändern. Jan Bamert und Birama Ndoye sind im Abwehrzentrum gesetzt; und seit Grosso mit drei Innenverteidigern spielen lässt, ist Ayoub Abdellaoui der dritte und hat Sion nicht mehr verloren.

Mit Oberlippenbart zurück im Wallis: Léo Lacroix hat im Januar nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit beim FC Sion einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Grosso hat also kaum Gründe, die Abwehr zu verändern, und Lacroix muss warten, bis er zum Zug kommt. Diese Situation kennt er. Als 16-Jähriger mit abgebrochener Lehre an der Lausanner École Hôtelière absolviert Lacroix ein Probetraining in Sion. Der Trainer sagt ihm: «Komm morgen wieder. Aber es wird schwierig für dich.» Lacroix verbringt danach ein Jahr in Brasilien, allein und noch immer minderjährig. Erst dann klappt es mit einem Profivertrag in Sion.

Mit diesem Lebenslauf übersteht es Lacroix auch, wenn er bei seinem Neuanfang in Sion erst mal auf der Bank sitzen muss. Lacroix muss nach Monaten in der Arbeitslosigkeit klein anfangen. Aber irgendwann werden die Aufgaben schon kommen.