Auffahrunfall im Tessin – Lenker stirbt auf der A2 bei Lugano Auf der Tessiner Autobahn ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Für den Insassen eines Personenwagens kam jede Hilfe zu spät.

Der verunfallte Autofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Foto: Urs Flüeler (Symbolbild)

Nördlich von Lugano kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2. Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte, prallte ein Auto in einen Lastwagen und überschlug sich. Der Fahrer des Personenwagens verstarb noch am Unfallort.

Gemäss Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 11 Uhr. Ein 53-jähriger in der Region Lugano wohnhafter Schweizer fuhr bei Lamone in Richtung Norden, als er auf der rechten Spur in einen vorausfahrenden Lastwagen prallte. Letzterer habe aufgrund der Verkehrslage sein Tempo reduzieren müssen, heisst es im Communiqué.

Aufgrund des starken Aufpralls habe sich das Auto überschlagen. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Schwerverletzten feststellen können, schreibt die Polizei.

Der Verkehr sei durch den schweren Unfall kaum beeinträchtigt worden, heisst es abschliessend.

SDA/fal