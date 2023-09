Leitungswasser in Basler Beizen – Serviceleistung oder Selbstverständlichkeit? Darf Leitungswasser in Lokalen etwas kosten? Daran scheiden sich die Geister. Wie handhaben es Basler Lokale? Wir haben bei einigen Gastwirtinnen nachgefragt. Elina Häring

Darf Leitungswasser in Restaurants etwas kosten? Foto: Johanna Bossart

Über 90 Prozent aller Betriebe bieten auch Leitungswasser als Alternative zum Wasser in der Flasche an, davon tun dies 62 Prozent kostenlos, wie Gastro Suisse auf seiner Website schreibt. Laut Branchenspiegel kostet das Wasser in 8,5 Prozent der Betriebe zwischen einem und zwei Franken, in 8,1 Prozent der Betriebe zwischen zwei und drei Franken. Die wenigsten Betriebe verlangen mehr als fünf Franken. Wie ist das in Basler Restaurants?