Es hat immer etwas Sonderbares, ja etwas unangenehm Beklemmendes, wenn in der Schweiz über den Frauenfussball diskutiert wird. Man wird den Eindruck nicht wirklich los, dass viele, die darüber sprechen, wenn nicht flunkern, dann doch mindestens herumdrucksen (bis man ihnen auch nicht mehr durchschlagend abnimmt, was sie da sagen).

Das wird in dieser Woche mal wieder eindrücklich unter Beweis gestellt, da es darum geht, ob an der Frauenfussball-Europameisterschaft, die in zwei Jahren in der Schweiz stattfinden wird, der Standort Basel ein prominenter sein kann.

Das will die Regierung, die sogar noch gern das Finalspiel im St.-Jakob-Park ausgetragen sähe.

Das will das basel-städtische Parlament, das für die Berechtigung als Gastgeberin – heute nennt man das «Host-City» – satte 12,9 Millionen Franken gesprochen hat.

Das will auch der FC Basel, der immer wieder treuherzig betont, wie sehr ihm der Frauenfussball am Herzen liegt.

Aber uneingeschränkt, aus tiefstem Herzen überzeugt dafür bezahlen: Das will niemand.

Natürlich nicht.

Die wichtigste Währung

Weil es kaum ein Thema gibt im Sport, das derart durchseucht ist von einer schwer aushaltbaren Charaktereigenschaft: jener der Heuchelei.

Die Unterstützung gilt genau so lange, bis es – zumindest in der Privatwirtschaft – um die härteste aller Währungen geht: ums Geld. Und da muss dann auch Chris Kauffmann, CEO der FC Basel 1893 AG, nach einer salbungsvollen Einleitung doch noch feststellen: «Die Europameisterschaft ist für uns kein Business-Case.»

Nein, wirklich?

Die berechtigten Sorgen

Die rotblaue Befürchtung: Die Uefa als Veranstalterin zahlt dem Club weniger Miete, als dass der FCB ausgeben müsste, um den Ansprüchen der Uefa zu genügen. Diese Sorgen sind selbstverständlich gerechtfertigt.

Es gibt nun zwei ehrliche Möglichkeiten (Überraschung, Überraschung: Herumdrucksen, wie aktuell der Fall, ist keine davon):

Erstens: Der FC Basel nimmt diese Mehrkosten in Kauf, im besten Fall für Anschaffungen (LED-Anlage), die er danach noch nutzen kann. Das kostet aber schnell einmal so viel wie irgendein junger Spieler von irgendeinem Club aus irgendeinem Land (Ausnahme: die Schweiz). Zudem akzeptierte der FCB, dass er in einer allfälligen Europacup-Qualifikation allenfalls in ein anderes Stadion ausweichen müsste (was wiederum die Einnahmen leicht schmälern würde).

Oder zweitens: Ein David Degen oder ein Chris Kauffmann steht hin und sagt: Sorry, das lohnt sich für uns nicht, wir legen nicht einfach einen ordentlichen Haufen Cash drauf für irgendwelche Prestigeprojekte des Fussballverbands sowie von Bund und Kantonen. Und sowieso gilt: FCB first.

«Es braucht tragfähige, zukunftsgerichtete Lösungen, die wir wohl nur mit der Basler Regierung finden können.» Chris Kauffmann, CEO des FC Basel

In Bern haben sie das begriffen, bei YB, dessen CEO Wanja Greuel sinngemäss gesagt hat: Terminkollision, passt so nicht, wir machen maximal mit bis zu den Viertelfinals.

Aber in Basel wird weiterhin herumgedruckst. CEO Chris Kauffmann sagt: «Es braucht tragfähige, zukunftsgerichtete Lösungen, die wir wohl nur mit der Basler Regierung finden können.»

Die angesprochene Basler Exekutive ist aber keineswegs aufrichtiger unterwegs als der FC Basel. Man will 12,9 Millionen Franken ausgeben, im Zusammenhang mit dem St.- Jakob-Park aber nur mickrige 200’000 Franken. Und fürs Stadioninnere? Null. In Zahlen: 0.

Wie man satte 13 Millionen – das sind übrigens drei mehr als an der Heim-EM der Männer vor 15 Jahren – sonst ausgeben will? Für «Kommunikation, Standortmarketing oder Rahmenanlässe der Host-City, Mobilität und Verkehr oder Sicherheit an Matchtagen».

Hat man im Erziehungsdepartement wirklich das Gefühl, dass ganz Europa nach Basel an einen «Rahmenanlass der Host-City» touristisieren wird? Für Frauenfussball? Sebastian Briellmann, BaZ-Autor

Das klingt schon so technokratisch, dass man sich das Ergebnis als Steuerzahler gar nicht ausdenken will. Hat man im Erziehungsdepartement wirklich das Gefühl, dass ganz Europa nach Basel an einen «Rahmenanlass der Host-City» touristisieren wird? Für Frauenfussball?

Hat man schon vergessen, dass – ausser zwei, drei Ausnahmen (Oranje!) – die Basler Public-Viewing-«Festzonen» auch bei den Männern während der Euro 08 als gröberer Flop und als Top-Schnitzelbangg-Sujet in ewiger Erinnerung bleiben werden?

Wieso sich die Regierung nun nicht wirklich bereit zeigt, einen Teil dieses eindrücklichen Batzens in das Stadion zu stecken (auch wenn man damit den FCB querfinanzieren würde), obschon man diesen selbst ernannten Superanlass ja unbedingt in Basel haben will?

Das verstehe, wer will …

Oder ist eine Frauenfussball-EM am Ende doch gar nicht so unabdingbar für ein leuchtendes Portfolio?

Die abgeschobene Verantwortung

Dann hätte man nämlich als Kanton tatsächlich ein schlagendes Argument in der Hand: Für die sowieso bald notwendige und umfassende Modernisierung des Joggeli sollen die beiden Halbkantone – geht es nach den Wünschen des FC Basel – ja die Hauptlast tragen. Kostenpunkt: rund 22,5 Millionen Franken. Pro Kanton. Da ist es nur verständlich, wenn in einem laufenden Verfahren nicht schon vorab erste Investitionen vom Staat bezahlt werden …

Nur ist das wohl tatsächlich nur ein Konjunktiv. Denn Basel-Stadt schwimmt nicht nur im Geld wie Dagobert Duck, es hat sich auch derart überschwänglich als Gastgeber in den Vordergrund geschwärmt, dass es durchaus an Glaubwürdigkeit einbüsste, fänden am Ende keine Spiele in Basel statt. LDP-Doyen Christoph Eymann hielte es gar für eine «Blamage».

Kein Wunder, sagt nun Sabine Horvath, Projektleiterin der Europameisterschaft in Basel: «Ob Spiele im Stadion stattfinden, entscheidet allein der Betreiber.» Und das ist der FC Basel.

Verantwortung abschieben, weil man den FCB nicht querfinanzieren will, auch nicht aus bereits gesprochenem EM-Budget? Ein verständliches Njet, allerdings auf Kosten der Frauen? Das ist in wirr-woken Zeiten ein ganz gefährliches Spiel – für Heuchler.

«Wenn es finanziell nicht machbar ist, findet die EM halt nicht in Basel statt.» Peter Riebli, Baselbieter SVP-Präsident

Man kann dem FCB nur raten, dieses knallhart mitzuspielen. Dieser soll, wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt, unbedingt Nein sagen zu einer Durchführung von EM-Partien im St.-Jakob-Park. Pestalozzi spielen fürs Image? Als nicht gerade kerngesunder Club? Das wäre nicht nur eine heuchlerische, sich dem Zeitgeist anbiedernde Aktion, sondern verantwortungslos obendrein.

Aufrichtig wäre also:

Der FC Basel will keine Mehrkosten, bloss nicht draufzahlen für ein wahrscheinlich eher mittelklassiges Spektakel. Verständlich.

Der Kanton Basel-Stadt will, aufgrund von laufenden Kreditverhandlungen betreffend Joggeli-Modernisierung, nicht schon vorher in das Stadion investieren. Verständlich.

Mann muss Peter Riebli, Präsident der Baselbieter SVP, zustimmen, wenn er zum Schluss kommt: «Wenn es finanziell nicht machbar ist, findet die EM halt nicht in Basel statt.»

Die üblichen Phrasen

Okay, kein Problem. Das wäre doch ein Nobrainer. Denn: Wen würde es stören?

Einverstanden, ein paar engagierte Fussballerinnen, die nichts dafür können für die Scheinheiligkeit der Verantwortlichen. (Keine Frage: Sie hätten diesen Anlass in Basel verdient.)

Und ein paar Politiker, die mit Krokodilstränen ihre üblichen Phrasen in die Mikrofone wüten könnten (Sexismus! Patriarchat!).

Die Wahrheit aber ist: Die Superfeministinnen und -feministen sind im rotblauen Campus – Memo an die Politiker: Der liegt ganz hinten in der Brüglinger Ebene – selten zu sehen, wenn die FCB-Frauen vor hundert Zuschauern ihre Partien austragen.

Wie nennt man das? Vielleicht Heuchelei?

Es hätte deshalb etwas Selbstreinigendes, würden in zwei Jahren keine Spiele in Basel ausgetragen werden. Wirtschaftlich ist das besser, ehrlicher sowieso. Und die Kritik wird sich ebenfalls schwer in Grenzen halten. Versprochen.

