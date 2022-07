Seiler serviert einen Klassiker – Leichter zu kochen als zu schreiben: zauberhaftes Ratatouille Mit einem pfeffrig-würzigen Aroma und frischen Kräutern: Andreas Caminadas Interpretation des vegetarischen Klassikers ruft danach, genau jetzt gekocht zu werden. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Reinhard Hunger

Der Sommer ruft nicht nur nach kühlen Getränken, sondern auch nach Ratatouille. Am letzten Wochenende mühte ich mich wieder einmal mit dem köstlichen, aber ziemlich aufwändigen Rezept von Julia Child ab, dabei entfernte ich mich schlafwandlerisch ein paar Schritte vom Original (schnitt die Zucchini und Auberginen kleiner als vorgeschrieben, veredelte das Ergebnis mit viel Zitrone, ersetzte Petersilie durch Basilikum, liess das Ganze beim Aufwärmen anbrennen, solche Sachen). Dabei kam mir die Idee, mich nach anderen Inspirationen umzusehen. Wenn Sie sich mich in meiner Kochbuchbibliothek vorstellen, denken Sie bitte an einen grossen Mann und viele Bücher – sollte das Bild noch unscharf sein: noch ein bisschen grösser und noch mehr Bücher.