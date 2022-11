Nebenwirkungen der Corona-Impfung – Leichte Herzmuskelschäden sind häufiger als gedacht Nach einer Booster-Impfung können Herzmuskelzellen absterben und vorübergehend zu milden Symptomen führen, wie eine Schweizer Studie zeigt. Was bedeutet das für die Impfempfehlung? Barbara Reye

Booster-Impfung-Aktion im Altersheim Residenz Bellevue-Park in Thun. Foto: Christian Pfander

Knapp drei Prozent der Geboosterten haben nach der Injektion des Moderna-Impfstoffs kleinere Schädigungen der Herzmuskelzellen. Zu diesem Ergebnis kommt ein interdisziplinäres Forscherteam der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel anhand einer Blutanalyse von 777 Mitarbeitenden des Universitätsspitals Basel. Die aktuelle Studie, an der 540 Frauen und 237 Männer teilnahmen, wurde bisher noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht und von einem unabhängigen Expertengremium begutachtet. Ende August wurde sie aber bereits am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Barcelona online präsentiert und stösst seither auf grosses Interesse.