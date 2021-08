Leerwohnungsquote von 1,1 Prozent – Leicht höheres Angebot an freien Wohnungen in Basel-Stadt Während in der Stadt etwas mehr Wohnfläche frei im Vergleich zum Vorjahr frei ist, nahmen die leerstehenden Wohnungen im Baselbiet ab.

In Basel ist das Angebot an freien Wohnungen leicht angestiegen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Anzahl leerer Wohnungen hat im Kanton Basel-Stadt innert einem Jahr leicht zugenommen. Mit einer Leerwohnungsquote von 1,1 Prozent liegt Basel-Stadt weiterhin über dem Wert vergleichbarer Grossstädte in der Schweiz.

Per Stichtag 1. Juni gab es im Stadtkanton auf dem Wohnungsmarkt 1235 verfügbare Wohnungen. Das sind 162 mehr als vor einem Jahr. Das Präsidialdepartement führte die Zunahme in einer Mitteilung vom Montag auf die ab Mitte 2020 gesteigerte Bautätigkeit und ein leicht abgeschwächtes Bevölkerungswachstum zurück.

Weiter nach der Werbung

Am höchsten ist der Leerstand wie schon im Vorjahr bei Ein- und Zweizimmerwohnungen mit einer Quote von 2,3 respektive 1,4 Prozent. Bei den Dreizimmerwohnungen entspricht die Leerstandsquote dem Durchschnitt von 1,1 Prozent, derweil bei Wohnungen mit vier oder fünf Zimmern je 0,5 Prozent betragt.

Rückgang in Baselland

Während die Leerwohnungsquote im Stadtkanton gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent anstieg, sank sie in Baselland von 1,13 auf 0,97 Prozent. Am Stichtag wurden im Baselbiet 1404 leerstehende Wohnungen gezählt, 213 weniger als im Vorjahr.

Deutliche Unterschiede zeigen sich in den beiden Basel bei den Geschäftsräumlichkeiten. In Basel-Stadt stieg die Leerstandsfläche hauptsächlich wegen brachliegender Büros um 53 Prozent auf 375'000 m2 an, derweil in Baselland ein Rückgang um 8 Prozent auf 191'000 m2 verzeichnet wurde.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.