Auf Konfrontationskurs im Baselbiet – Lehrplanfehde mit Monica Gschwind Während die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind «an der Entwicklung des Lehrplans» festhält, will die Starke Schule beider Basel das überfrachtete Kompetenz-Kompendium weiter demontieren. Daniel Wahl

Zielscheibe der Kritik, weil sie tatsachenwidrig informiere: Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind. Foto: Nicole Pont

Die Starke Schule beider Basel hadert mit dem Kurs von Regierungsrätin Monica Gschwind, die unbeirrt an den rund 3500, teilweise diffusen Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen für die Sekundar- und Primarschulen festhält. Die Kompetenzbeschreibungen bildeten die Grundlage für die schlechten und überteuerten Lehrmittel «Mille feuilles» und «New World», die an den Schulen Einzug gehalten haben, deren didaktischer und pädagogischer Wert in Studien aber deklassiert worden ist. Die Lehrmittel haben bei Schülern zu verheerenden Resultaten geführt.