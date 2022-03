Integration von Flüchtlingskindern – Lehrkräfte aus der Ukraine sollen Schweizer Schulen entlasten Bis zu 10 Prozent mehr Kinder werden laut Schätzungen bald in den Klassenzimmern sitzen. Die Herausforderungen sind gross – kreative Lösungen gesucht. Nadja Pastega

Die Hilfsbereitschaft gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen ist gross. 3600 Minderjährige sind bereits registriert. Um sie in den Schulen zu integrieren, braucht es aber mehr als gut gemeinte Willkommenskultur. Foto: Christian Beutler (Keystone)

9059 ukrainische Flüchtlinge wurden bis am Freitag in der Schweiz registriert, darunter viele Kinder. Pro Tag werden mittlerweile gegen 1000 Schutzsuchende aus der Ukraine erfasst. Bei der gewaltigen Aufgabe der Integration von Flüchtlingen haben die Schulen jeweils eine Schlüsselrolle. Derzeit bereiten sie sich intensiv auf die neue Situation vor. Vor welchen Herausforderungen steht das Schulsystem? Und was braucht es, um diese zu meistern?

Dringend gesucht: Lehrer!