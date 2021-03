Impfstrategie in beiden Basel – Lehrer wollen zuerst geimpft werden Offene Schulen seien nur möglich, wenn das Personal geschützt werde, sagen die Lehrerverbände von Basel-Stadt und Baselland – und stossen damit bei den Behörden auf wenig Anklang. Alessandra Paone

Lehrpersonen exponieren sich täglich bei der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Sie fordern deshalb mehr Schutz. Foto: Keystone / Ennio Leanza

Am vergangenen Mittwoch haben im Baselbiet die Corona-Massentests an den Schulen begonnen. Neben dem Tagesgeschäft und den ständig wechselnden Schutzmassnahmen wie Hygieneregeln und Maskenpflicht müssen Lehrerinnen und Lehrer nun auch die Spucktests durchführen. Und obwohl der Kantonale Krisenstab versichert, dass die Ansteckungsgefahr gleich null ist, ist es vielen Lehrpersonen nicht wohl dabei. Insbesondere, wenn sie wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören.

Im Januar forderte deshalb der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz einen prioritären Impfschutz für Lehrpersonen. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren sprach sich ebenfalls dafür aus. In Deutschland sind Lehrer und Erzieherinnen nach der aktuellen Coronavirus-Impfverordnung, die am 24. Februar in Kraft getreten ist, in die zweite Impfpriorität von insgesamt sechs angehoben worden.