Verpönte Beziehung – Lehrer verführt Schülerin – oder andersrum? «Offene Fenster, offene Türen»: Hansjörg Schertenleib hat aus Medienkritik einen Roman gemacht über Sex zwischen Lehrer und Schülerin. Gelegenheit macht Liebe – sonst noch was? Christine Richard

Sie ist volljährig und er kein Aufreisser: Warum ist der Sex zwischen Lehrer und Schülerin also verwerflich? Foto: Scott Webb (Symbolbild)

Heute besuchen wir eine Jazzschule in Winterthur. Das angesagte Thema lautet: Sex zwischen Lehrer und Schülerin. Lehrer Casper ist 55 Jahre alt, er ist verheiratet und hat ständig Affären. Schülerin Juliette ist 19 Jahre alt, sie wohnt in einer WG und hat ebenfalls viele Affären. Nach dem obligatorischen Dienstagskonzert in der Jazzschule kommt es zum kurzen Beischlaf in der dunklen Aula. Gelegenheit macht Liebe. Er ist ein lässiger Typ, sie eine selbstbewusste Frau. Er ist kein Aufreisser, sie ist volljährig. Wo ist das Problem?

Das erste Problem sind die sogenannten «sozialen» Medien. Irgendjemand hat die Sexszene heimlich gefilmt und ins Netz gestellt. Wer nicht völlig verpeilt ist oder von vorgestern, ahnt, dass es nun Hass-Mails hagelt, bösartige Tweets und Telefonanrufe. Für Juliette: «Schlampe!» Und für Casper: «Kinderficker», «Schwanz ab!» Böse neue Medienwelt.