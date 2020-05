Bilanz nach Schulstart – Lehrer kritisieren: «Abstand halten funktioniert in der Schule nicht» Keine Plexiglasscheiben, keine Handschuhe, kaum Masken – Basler Lehrerverband will mehr Schutzmaterial. Nina Jecker

Die Kinder des Kleinbasler Theodor-Schulhauses sind zum ersten Mal seit Wochen wieder auf dem Weg in die Klassenzimmer. Foto: Nicole Pont

Beide Basel sind mit Vollklassen in den Schul-Lockup gestartet. Eine Strategie, die im Vorfeld für viel Kritik sorgte. Aber wie gut funktioniert das Konzept mit Händewaschen und Abstandhalten denn nun wirklich? Jean-Michel Héritier ist Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt und Lehrer an der Basler Primarstufe Insel. Am Mittag nach der Öffnung zieht er eine erste Bilanz: «Es hat so geklappt, wie wir das vorbereitet haben. Die Sitzordnung wurde umgestellt, um Distanz zu schaffen, und wir unterrichten mehr frontal als sonst.» Aber der erste Vormittag hat auch bereits deutlich die Grenzen des neuen Systems aufgezeigt. «Es wird einem sofort klar, dass eine 2-Meter-Regel nicht flächendeckend umsetzbar ist», sagt Héritier. «Das klappt nur, solange alle still sitzen. Aber gerade kleine Kinder sind ja auch in Bewegung. Das beginnt beim Eintreten durch die Türe und geht weiter beim Händewaschen, das nun so häufig durchgeführt werden muss.» Schwierig seien besonders Situationen, in denen ein Kind Hilfe bei einer Aufgabe brauche. «Das funktioniert nicht mit zwei Metern Abstand.» Das Kollegium an Héritiers Schulhaus versucht, das Risiko einer Ansteckung trotzdem zu verringern. Einige wenige tragen Schutzmasken, andere passen ihr Verhalten an. «Wenn ich einem Schüler etwas erkläre, achten wir darauf, dass wir uns dabei wenigstens nicht anschauen, sondern die Gesichter so gut wie möglich voneinander abwenden.»

Um entspannter arbeiten zu können, wünschen sich die Lehrpersonen aber nach wie vor mehr Schutzausrüstung. Masken gibt es zwar ein paar – für Personen, die plötzlich Symptome zeigen, oder Angehörige einer Risikogruppe, die zum Elterngespräch kommen müssen. Aber es reicht längst nicht aus, damit alle Lehrer, die das wünschen, damit arbeiten können. Der Berufsverband hat im Vorfeld Masken besorgt, weil das Erziehungsdepartement nicht noch mehr zur Verfügung stellen wird. «Die Nachfrage war aber so gewaltig, dass alle Exemplare nach 24 Stunden weg waren», sagt Héritier. Um Kindern auch mal etwas erklären zu können, würden die Lehrer zudem in jedem Schulzimmer Plexiglasscheiben benötigen. Aber auch diese sind Mangelware. Gerade im Umgang mit kleinen Kindern, etwa an Kindergärten, seien sicher auch Einweghandschuhe von Vorteil, so Héritier. «Bei Vierjährigen muss die Lehrperson beispielsweise noch oft beim Schuhebinden helfen. Da wäre es gut, bei diesem Vorgang wenigstens so gut wie möglich geschützt zu sein.»

In Kindergärten besonders schwierig

Das würde sich auch Anna Grieder* wünschen. Die 31-Jährige ist Kindergärtnerin im Baselbiet. Sie weiss momentan noch nicht, wie sie die vorgeschriebenen Massnahmen mit ihren kleinen Schützlingen umsetzen soll. «Den Eltern gegenüber bin ich verpflichtet, mich an alles zu halten. Aber Distanz halten ist in diesem Alter unmöglich. Es gibt noch so vieles, was die Kleinen halt alleine nicht können.» Für Grieder war der erste Vormittag einerseits ein freudiger Moment. «Ich habe mich sehr auf die Gruppe gefreut und extra Spiele vorbereitet.» Andererseits habe sie sich ständig selber beobachtet und innerlich zurückgepfiffen. Denn Körperkontakt ist unerwünscht. Deshalb sollen die Kinder, wenn eine Turnstunde auf dem Programm steht, bereits am Morgen in Trainingskleidung kommen, damit keine Hilfe beim Umziehen nötig wird. Und am Waldtag muss die Wurst daheim vorgeschnitten werden, weil Grieder das für die Kinder nicht tun darf. Sie habe auch keine Ahnung, wie häufig sie jetzt sinnvollerweise die Legosteine desinfizieren müsse. «Ich fühle mich sehr unsicher im Moment.» Ein Gefühl, das momentan sehr viele Lehrpersonen teilen.

*Name geändert