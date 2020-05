Kritik am OK – Lehmann wehrt sich: «Eine Million ist nicht stemmbar» Nach der Kritik von Wengen-Chef Urs Näpflin schiesst Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann zurück und bezeichnet die Rennen am Lauberhorn als «mangelhaft vermarktet». Moritz Marthaler

Wenn Unterstützung, dann eher im Bereich von 100 000 Franken: Urs Lehmann, Präsident von Swiss Ski, verortete an einer Medienkonferenz die finanziellen Möglichkeiten des Skiverbands für die Unterstützung der defizitären Lauberhorn-Rennen. Bild: Ennio Leanza (Keystone)

Der Zoff um die Lauberhorn-Rennen hat die Schweizer Ski-Szene über die Auffahrtstage aufgewühlt. Nach dem heftig kritisierten Entscheid, die Rennen vorderhand aus dem Kalender zu nehmen, hat Swiss-Ski-Chef Urs Lehmann Stellung zur Eskalation genommen. «Das Hauptproblem liegt nicht bei Swiss-Ski. In den letzten fünf Jahren waren drei von fünf Austragungen defizitär», sagt Lehmann. Er präsentiert einen Lösungsvorschlag in drei Schritten: «Wir sehen in einem ersten Schritt, dass die Vermarktung der Lauberhorn-Rennen optimiert werden muss. Der zweite Schritt ist die Unterstützung durch die öffentliche Hand.»

Sobald die Vermarktung verbessert ist und die Defizitgarantie besteht, sei Swiss-Ski bereit, in Ausnahmesituationen auszuhelfen. Bei einem Rennausfall würde der Verband den Organisatoren unter die Arme greifen. Aber Lehmann verortet die finanziellen Möglichkeiten des Verbands: 100 000 Franken könne man stemmen, «aber nicht eine Million, wie das gerichtlich von uns eingefordert wird.»

Nächsten Donnerstag könnten die nächsten Schritt beschlossen werden, an einer gemeinsamen, grossen Sitzung. Teilnehmer: Lehmann, OK-Chef Urs Näpflin, Sportministerin Viola Amherd sowie Vertreter des Kantons Bern und Baspo-Chef Matias Remund. Die Rennen am Lauberhorn sind für 2021 nicht definitiv abgeblasen. Aber sie bleiben in der Schweizer Sportwelt definitiv die affaire à suivre.