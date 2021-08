FCB-Flügelspieler im Fokus – Legt Zhegrova nun endlich Konstanz an den Tag? Edon Zhegrova glänzte gegen Sion mit drei Torbeteiligungen und einem Treffer. In dieser Form ist der Kosovare nur schwer zu verteidigen. Dominic Willimann

Zeigte sich gegen Sion von seiner besten Seite: Edon Zhegrova. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es ist eines der besten Spiele in Rotblau, das Edon Zhegrova am Sonntag beim 6:1-Erfolg gegen Sion abgeliefert hat. In die Entstehung von drei Toren war der Kosovare involviert, einen Treffer erzielte er selbst. In dieser Verfassung ist der flinke und technisch versierte Flügelspieler nur schwer zu verteidigen. Selbstvertrauen dürfte der 22-Jährige aktuell also genug haben.

Bleibt nur abzuwarten, ob Zhegrova nun endlich jene Konstanz an den Tag legen kann, die von ihm in der Vergangenheit vielmals vermisst worden ist. Oder ob er nun tatsächlich durchstartet und unverzichtbar für die Basler Startelf wird. Eine weitere Möglichkeit, sein fussballerisches Repertoire zu zeigen, bekommt Zhegrova am Donnerstag in Budapest – sofern er eben zu jenen elf Akteuren gehört, die es für den FCB von Beginn an richten sollen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ

