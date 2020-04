Sport in der guten Stube – Legenden des Fussballs Im Buch «Legenden des Fussballs» werden die grössten, besten und interessantesten Kicker aller Zeiten porträtiert. Von Franz Beckenbauer bis zu Zinédine Zidane ist jeder zu finden. Luc Durisch

Lionel Messi ist einer jener Fussballer, die als Legende bezeichnet werden. Foto: Joan Gosa (Keystone)

«Eine Legende ist eine Person, die so bekannt geworden ist und einen solchen Status erreicht hat, dass sich bereits zahlreiche Geschichten um sie gebildet haben». So wird das Wort zumindest im Duden definiert. Auch im Fussball ist die Rede oft von Legenden. Lionel Messi wird als eine noch aktive Legende bezeichnet, genauso Cristiano Ronaldo. Und dann wären da noch natürlich Diego Armando Maradona oder Pelé, die zwar längst nicht mehr auf dem Platz stehen, aber trotzdem als die grössten Fussballer ihrer Zeit gelten. Aber wie steht es um Spieler wie Dino Zoff oder Franz Beckenbauer? Dürfen sich diese auch als Legenden bezeichnen?

Dieser Frage gingen auch Sportjournalist Thomas Lötz und Fotograph Reinaldo Coddou H. nach. Im Buch «Legenden des Fussballs» präsentieren sie dann ihr Ergebnis: Die grössten, besten und interessantesten Fussballer der Geschichte. Insgesamt 80 Kicker, die das Spiel geprägt und besser gemacht haben, werden in Bild und Text porträtiert und gebührend gewürdigt.

Nicht nur bekannte Gesichter

Dabei trifft der Leser sicherlich auf eine Menge Gesichter, die ihm bekannt vorkommen sollten. Das Werk zeigt aber auch jene Spieler, die über die Jahre vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie ebenfalls Grosses am Ball geleistet haben. Fussball-Liebhaber mit einem Faible für die Geschichte des Fußballs und die Charaktereigenschaften jener Spieler, die diese Geschichte schrieben, kommen sicherlich voll auf ihre Kosten.

Wer also schon immer einmal wissen wollte, wer der Spieler Giuseppe Meazza war, nach dem das Stadion von Inter Mailand benannt wurde, wird in diesem Buch genauso eine Antwort finden wie jemand, der sich dafür interessiert, wer dem Puskás Award – dem Fifa-Preis für das schönste Tor – seinen Namen gab. Entsprechend geeignet ist dieser Tipp, um auch in der fussballfreien Zeit das Fussballwissen aufzubessern und sich einige in Vergessenheit geratene Legenden des Sports in Erinnerung zu rufen.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.