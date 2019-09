Legendär, aber so jung wie nie

C wie Coaches.Ihre Jobsicherheit war auch schon grösser. 13 Teams steigen mit anderen Coaches in die Saison als 2018/19. Unter erhöhter Beobachtung steht Torontos Mike Babcock, der mit den Leafs in vier Jahren noch keine Playoff-Serie gewonnen hat.

D wie Draft-Hoffnungen.Aus Schweizer Sicht steht kein gutes Draft-Jahr bevor. Der Lausanner Théo Rochette stürmt als Doppelbürger mittlerweile für Kanada. Und der frühere ZSC-Junior Marco Rossi gilt zwar als Erstrunden-Kandidat – doch der 18-Jährige ist Österreicher.

E wie Elvis.Ex-Lugano-Goalie Elvis Merzlikins kämpft gegen Joonas Korpisalo um den Nummer-1-Job in Columbus. Die «Hockey News» attestiert ihm «Starpotenzial», Coach John Tortorella schätzt sein Temperament.

F wie Favoriten.Tampa Bay (7,5:1), Toronto (9:1), Vegas (10:1): Diesem Trio gibt Wettanbieter Bovada die besten Chancen auf den Stanley-Cup.

G wie Gamecenter.Für 130 Dollar die Saison kann man online alle NHL-Spiele schauen. Teleclub verlängerte den Vertrag mit der NHL bis 2022, zeigt pro Woche 4 Spiele.

H wie Hosenaffäre. Auston Matthews liess im Mai die Hosen hinunter und streckte einer Sicherheitsangestellten den Hintern zu. Das könnte ihn den Captainjob bei Toronto kosten. Sein Spitz­name: Captain Unterhosen.

I wie IIHF.Die Strahlkraft der NHL verändert auch das internationale Eishockey. So beschloss der Weltverband IIHF nun, die A-WM von 2022 bis 2024 auf Feldern mit NHL-Massen auszutragen.

J wie Jugendstil. Die Teams werden immer jünger. Letzte Saison betrug der Durchschnitt der Spieler 27,1 Jahre. Seit 2015 ist er fast um ein Jahr gesunken. Jüngstes Team war zuletzt Edmonton mit einem Schnitt von 25,5 Jahren.

K wie Krueger.Der frühere Schweizer Nationalcoach ist nach sechs Jahren und einem Abstecher in den Fussball (FC Southampton) zurück an einer NHL-Bande. Er hat in Buffalo den schwierigen Job, die Sabres erstmals seit 2011 wieder ins Playoff zu führen.

L wie Lockout.Die Liga brummt, der Arbeitsfrieden bleibt. Ein Lockout oder ein Spielerstreik droht frühestens 2022, wenn der aktuelle ­Gesamtarbeitsvertrag ausläuft.

M wie Millionensegen.Die Verträge von Nashvilles Josi (4 Millionen $ pro Jahr) und New Jerseys Nico Hischier (0,925 Millionen $) laufen aus. Josi darf mit einer saftigen Lohnerhöhung rechnen, Hischiers Rookie-Salär wird vervielfacht werden.

N wie New York, New York.Die einzige Stadt, die mit den Rangers und den Islanders zwei Teams hat. Und New Jersey ist auch nah.

O wie Owetschkin.Der beste Torschütze der Liga hiess letzte Saison zumachten Mal Alexander Owetschkin. Es gibt keinen Grund, warum der Washington-Flügel diesen NHL-Rekord nicht weiter verbessern sollte.

P wie Philadelphia.Die Flyers sind dieser Tage auf Europatournee. Gestern beehrten sie Lausannes neue Arena, bestritten einen Show-Kampf gegen den lokalen Club und unterlagen 3:4. Am Freitag starten sie in Prag gegen Chicago in die Regular Season.

Q wie Quenneville.Nur Scotty Bowman hat mehr NHL-Spiele gewonnen als Joel Quenneville. Nun soll «Coach Q» die aufgerüsteten Florida Panthers nicht nur erstmals seit 2016 ins Playoff bringen – sondern zum Cup.

R wie Raptors. Mit dem ersten NBA-Titel eines kanadischen Teams sorgten die Basketballer in Toronto für Ekstase. Die letzten Kanadier, die in der NHL siegten, waren 2003 die Montreal Canadiens.

S wie Schweizer.12 Spieler mit dem roten Pass stehen zwei Tage vor Start im Kader eines NHL-Teams. Sie heissen Fiala, Haas, Josi, Hischier, Kukan, Malgin, Meier, Müller, Niederreiter, Sbisa, Siegen­thaler und Weber.

T wie Thornton.«Big Joe» steigt in San Jose in seine 22. NHL-Saison. Man habe ihm den Achtjahresvertrag von Teamkollege Erik Karlsson angeboten, scherzte der 40-Jährige. Aber er habe den Club auf ein Jahr herunterhandeln können.

U wie Underdog.Auf die Frage nach dem grössten Aussenseiter weiss Wett­anbieter Bovada eine Antwort: Den Ottawa Senators traut er die wenigsten Punkte zu (70), gefolgt von Los Angeles (74) und Detroit (76). Mit 64 Punkten war Ottawa schon letzte Saison das schlechteste Team.

V wie Vonn. Seit August ist die Ex-Skifahrerin mit PK Subban verlobt, dem neuen Teamkollegen Hischiers bei New Jersey. Der 30-Jährige, 2013 zum besten NHL-Verteidiger ausgezeichnet, schwärmt: «Sie hat das grösste Herz, das man haben kann.»

Wwie WM.Diese beginnt am 8. Mai in Zürich und Lausanne, einen guten Monat nach Ende der Regular Season in der NHL am 4. April. Zwei Playoff-Runden sind bis zur WM absolviert, was heisst, dass Patrick Fischer Schweizer NHL-Cracks von 27 der 31 Teams zur Verfügung stehen werden.

X wie Xenophobie. Angst vor Fremden ist kein Thema mehr in der NHL. 60 Jahre dauerte es, ehe 1965 der erste Europäer (Ulf Sterner) in der Liga spielte. Heute kommt über ein Viertel des Personals aus der Alten Welt. Europas Spitzenreiter sind Schweden (89 Spieler) vor Finnland (41), Tschechien (36), Russland (34) und der Schweiz (12).

Y wie Yzerman.Als Captain führte Steve Yzerman die Red Wings dreimal zum Stanley-Cup. Nun ist die Clublegende GM in Detroit. Und seine Aufgabe monumental (siehe «U wie Underdog»).

Z wie Zamboni.Seit 65 Jahren wird in der NHL das Eis mit Maschinen geputzt, die Frank Zamboni erfand.