Tschans Panoptikum – Lebenswichtige Abende Die Pandemie führt einem vor Augen, wie wesentlich für unser Leben das Beisammensein mit Freunden ist. Und wie manche von ihnen fehlten, als nur fünf am Tisch sitzen durften. Patrick Tschan

Freunde, gemeinsam an einem Tisch. (Szenenfoto aus der Serie «Friends») Foto: VQH

In meinem ganzen Leben habe ich nie eine Zeit erlebt, in der mir der Staat vorschreibt, wie viele Menschen an meinem Tisch Platz nehmen dürfen. Seit Montag immerhin wieder zehn, bislang waren es fünf aus maximal zwei Haushalten.

Dies hiess, dass an unserem Sechsertisch ein Platz leer bleiben musste. Da die Haushaltsregel dazukam, blieben sogar meist zwei Plätze leer.

Ich durfte also nicht einmal meine Mutter und meinen Sohn gleichzeitig am Tisch haben. Oder meine Frau, ihre Tochter und ihren Ex-Mann.

Kein traditioneller Jassabend mit einer exzellenten Vorspeise und passendem Weissen des Psychiaters, keine perfekt auf den Punkt gegarten Hohrücken mit dem besten Kartoffelgratin Basels, frischem Barba di frate und mehreren Flaschen Bordeaux vom Arzt, kein Käse von Antony oder Studinger, mitgebracht vom Schreiber, gepaart mit einem erstklassigen, kühlen Sauternes, beigesteuert vom Schulleiter. Stets begleitet von ernsthaften und heiteren Gesprächen, Anekdoten und Running Gags, die seit bald dreissig Jahren gehegt und gepflegt werden.